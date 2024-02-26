Делегация Самарской области вернулась с форума «Сильные идеи для нового времени»

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На этой неделе в Центре международной торговли Москвы состоялась завершающая очная часть форума «Сильные идеи для нового времени», организованного Агентством стратегических инициатив по продвижению новых проектов и Фондом Росконгресс при поддержке ВЭБ.РФ.

От Самарской области в очной части форума приняла участие делегация в составе 10 человек, куда вошли авторы идей – представители государственных учреждений, общественных организаций, учреждений некоммерческого сектора, а также Общественной палаты.

В этом году форум проходил уже в 4-й раз по инициативе Президента страны Владимира Путина. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров входит в организационный штаб по подготовке и проведению форума и лично принимает участие в его организации.

В первый день форума авторы лучших идей приняли участие в открывающей сессии, где с приветственным словом к ним обратились глава государства и генеральный директор АСИ Светлана Чупшева.

Дмитрий Азаров пообщался с членами нашей делегации в режиме видеоконференцсвязи и пожелал команде Самарского региона успешно представить свои идеи на форуме.

«Самарская область как всегда активно включилась в выработку новых идей и предложений, направленных на улучшение жизни людей, и традиционно показывает достойные результаты участия в форуме», — подчеркнул глава региона.

На питч-сессии, посвященной направлению «Качество жизни населения», приняла участие руководитель Главного управления социальной защиты населения Самарского округа Лариса Дубровина. Она рассказала о проекте «Счастливые мамы» — создании единого семейного портала со сводной информацией о мерах социальной поддержки со стороны государства, о помощи и различных услугах со стороны некоммерческого сектора, социально ориентированного бизнеса. Проект направлен на защиту и поддержку семьи, материнства и отцовства, акцент сделан на молодые семьи.

«Очень актуальный проект, тем более в Год семьи, объявленный Президентом в 2024 году. Меры поддержки увеличиваются, и дополнительные решения принимаются Президентом страны — конечно же, мы должны рассказать о тех дополнительных возможностях, которые открываются благодаря постоянному вниманию Владимира Владимировича Путина к семьям, к семьям с детьми», — отметил Губернатор.

Эксперты высказали свое мнение и дали необходимые рекомендации по развитию идеи. Член общественной палаты РФ Евгения Дмитриева выразила готовность при необходимости оказать содействие в информационном освещении проекта.

«Очень приятно, что во время участия в форуме мы чувствовали поддержку нашего Губернатора, который пообщался с членами нашей делегации и пожелал нам успехов, — отметила Лариса Дубровина. — Форум позволил нам обменяться мнениями с коллегами из разных уголков нашей страны, общественными организациями и просто неравнодушными людьми, которые представили интересные и актуальные идеи для улучшения качества жизни людей и страны в целом. Такие мероприятия несомненно нужны и отрадно, что Президент России поддерживает идеи, которые были представлены на форуме в разное время».

На площадке «Питчинг идей по направлению «Качество жизни» выступила исполнительный директор Общероссийской общественно-государственной организации «Российское военно-историческое общество» в Самарской области, автор двух проектов, вошедших в ТОП-1000 Форума, — Инна Жичкина. Она представила федеральный информационный проект «Добрые новости», вошедший в ТОП-1000. Кроме того, по приглашению АСИ автор выступила в лектории «Страну меняют люди» с презентацией этого же проекта более широкой аудитории с участием звездных экспертов Константина Богомолова, Александра Цыпкина, Ольги Захаровой, Дмитрия Котова, зрителям онлайн-лектория. Автор получила творческую экспертную оценку, а также поддержку проекта и договоренности о дальнейшем сотрудничестве.

В качестве эксперта площадки «Питчинг идей по направлению «Качество жизни» участвовал руководитель управления стратегии минсоцдемографии Самарской области Евгений Пономарев. В качестве эксперта также выступила руководитель КФХ «Волжский осетр» Оксана Ковнир.

На второй день форума состоялась пленарная сессия с участием Президента Владимира Путина. Глава государства отметил: «Я ждал бы от вас сильных идей, чтобы можно было их сформулировать должным образом в программе развития страны на ближайшую историческую перспективу».

На данном мероприятии по персональному приглашению также приняла участие Инна Жичкина.

Генеральный директор АСИ Светлана Чупшева подчеркнула: «Ежегодно самое большое количество проектов, поступающих на форум «Сильные идеи для нового времени», касаются социальной поддержки, прежде всего, поддержки семей с детьми. В 2024 году, который объявлен Президентом Годом семьи, они особенно актуальны. Агентство стратегических инициатив изучает, смотрит международные практики. Вместе с экспертами мы проводили анализ демографических и социальных мер поддержки, в том числе многодетных семей, и хочу сказать, что такой системы поддержки, как в России, сегодня нет нигде в мире».

Кроме того, в завершающий день Форума были определены проекты-победители Форума, вошедшие в ТОП-100. От Самарской области в данный ТОП вошел 1 проект по треку «Пространство для жизни» Ивана Петрова «Автоматизированный мониторинг водных объектов (озера, реки)».

Проект является резидентом Сколково и технопарка Жигулевская долина (Тольятти) и представляет разработку беспилотного надводного аппарата катамаранного типа для мониторинга окружающей среды, предоставляющего данные о качестве воды.

Кроме того, 32 проекта от Самарской области вошло в ТОП-1000.

Фото: министерство социально-демографической и семейной политики Самарской области