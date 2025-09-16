Делегации из Абхазии и Беларуси посетили достопримечательности Самары в День города

198

В рамках своего официального визита в Самару делегации из городов-партнеров Сухума, Гудаута (Абхазия) и Бреста (Беларусь) посетили достопримечательности города. В их числе – этнокультурный комплекс «Парк дружбы народов», раскрывающий культуру и традиции народов, проживающих в Самарской области, и Детскую картинную галерею.

«Дружеские связи с другими городами делают Самару сильнее, дают возможность лучше узнать культуру и традиции друг друга, вместе придумать и реализовать интересные международные проекты. Постарались показать гостям Самару с разных сторон. Благодарю каждую делегацию за то, что приехали в Самару на День города и разделили вместе с нами этот праздник. Хотя мы всегда рады гостям и ждем в любое время без приглашения!» – сказал глава города Самара Иван Носков.

В Детской картинной галерее гостям показали выставку «Эксклюзивная кукла особняка Клодта», на которой представлены куклы, символизирующие времена года, стилизации на тему готики, рококо и традиционного русского костюма. В Парке дружбы народов гостям рассказали об истории создания этнопарка, показали ансамбль из 20 национальных домов и подворий и провели обзорную экскурсию по территории. В числе прочего были показаны предметы быта, музыкальные инструменты, яркие национальные костюмы, жилые и хозяйственные постройки разных народов.