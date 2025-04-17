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Дегустации и мастер-классы для посетителей «Винной ярмарки» подготовили в Самаре

17 апреля 2025 20:07
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Дегустации и мастер-классы для посетителей «Винной ярмарки» подготовили в Самаре

Сегодня, 17 апреля 2025 года, в Самаре состоялось открытие «Винной ярмарки», которая будет проходить до 29 апреля на пешеходной улице Ленинградской. Мероприятие проходит под эгидой Минпромторга России и является частью федерального проекта «Винные ярмарки». Он успешно реализуется с 2022 года в 12 городах России. Самарская область стала одним из пилотных регионов этого проекта.

«Сегодня активно развивается российское виноградарство и виноделие. Только за прошедший 2024 год было продано в рознице российского вина по тихим винам на 13% больше чем в 2023 году, по игристым — на 15%. И это не означает, что выросло потребление вина. Это означает, что российское вино замещает в продаже импортное!», — подчеркнул заместитель директора департамента внутренней торговли Минпромторга России Александр Лифинцев на открытии ярмарки

Основная цель ярмарки — продвижение продукции малых и средних предприятий, установление связей между торговыми организациями, производителями и государством, а также увеличение товарооборота.

Важность поддержки местных производителей, создание благоприятных условия для ведения бизнеса на территории региона неоднократно отмечал губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

Среди участников ярмарки самая северная в России и единственная в Самарской области винодельня «DENISOV WINERY». «Мы второй раз участвуем в ярмарке как участники проекта «Самарский продукт». Это нам помогает в продвижении, дает узнаваемость продукта. И на этой неделе мы открыли свою винотеку на Самарской»,- поделилась Мария Зуйкова, винодел и основатель винодельни «DENISOV WINERY».

Также на самарской «Винной ярмарке» представлены лучшие производители вина, предлагая жителям и гостям города уникальную возможность познакомиться с богатым ассортиментом продукции российских виноделов. В числе участников ярмарки — семейные винодельни со всей страны. Это небольшие КФХ, которые требуют поддержки, и такие ярмарки – отличная возможность для них представить свою продукцию.

«Сегодня культура виноделия и потребления вина становится важным элементом развития алкогольного рынка России, — сказал глава минпромторга Самарской области Денис Гурков. — А для самарского виноделия важно развивать узнаваемость бренда «Сделано в Самарской области». Это поможет привлечь большее внимание потребителей и создать устойчивый интерес к нашей местной продукции на внутреннем рынке».

Гастрономическое сопровождение на ярмарке обеспечили самарские производители — участники проекта «Сделано в Самарской области». В их ассортименте представлены сыры, мясные деликатесы, джемы и конфитюры.

В программе ярмарки запланированы дегустации вин от отечественных производителей и увлекательные мастер-классы от самарского партнёра ярмарки — «Нескучное вино».

Фото предоставлено министерством промышленности и торговли Самарской области.

 

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