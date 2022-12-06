Дед Мороз приедет в Самару 10 декабря 

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Самый настоящий сказочный герой, Дедушка Мороз, 10 декабря приедет в Самару!



Дедушка Мороз - волшебник, он приедет на красивом волшебном поезде в 10:00 по местному времени на ЖД вокзал Самары. В Сызрань Дедушка Мороз приедет 11 декабря.



Если вы не успели купить билеты , не расстраивайтесь и обязательно приходите на праздник:



- на время стоянки Поезда работают вагоны свободного посещения (лавка и ресторан)



-анимационная программа абсолютно бесплатна для всех желающих!



Для того, чтобы побывать внутри передвижной резиденции и пообщаться с Дедом Морозом нужно приобретать билеты.

Фото: пресс-служба правительства СО