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Даздраперма и Нисерха: 10 самых странных имён в СССР и что они означают

4 февраля 2022 21:58
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После Октябрьской революции, новорожденных в СССР начали называть в честь каких-то значимых событий и людей.

В 1917 году, когда пала Российская империя, люди решили отказаться от многих привычных старых вещей, в том числе и от имен. После Октябрьской революции, новорожденных в СССР начали называть в честь каких-то значимых событий и людей, пишет iphones.ru.

Ниже представлен список самых необычных имен, которые встречались в СССР.

1. Лунио

Что означает: Ленин умер, но идеи остались

Имя Лунио появилось после смерти Ленина. Оно подчеркивало, что идеи, ценности и идеалы, которые привнес революционер, будут живы даже после его смерти.

Интересно, что несмотря на простую и понятную расшифровку, астрологи придумали множество мифов про носителей имени Лунио. Например, что у них присутствует врожденное творческое начало и талант.

2. Ватерпежекосма

Что означает: Валентина Терешкова первая женщина-космонавт

16 июня 1963 года Валентина Терешкова совершила полет на космическом корабле Восток-6 и стала первой в мире женщиной-космонавтом.

Это было событие мирового масштаба, которое нашло отражение и в советских именах.

Ватерпежекосма было зарегистрировано в ЗАГСе в 1963 году. Кто именно получил это имя, неизвестно.

3. Даздраперма

Что означает: да здравствует Первое мая!

Первое мая отмечали и в Российской империи, но после революции праздник стал официальным. Изначально он назывался «День Интернационала», а затем «День международной солидарности трудящихся — Первое Мая».

Но народ в основном использовал расшифровку «Первое мая». Независимо от официального названия, все понимали, что речь идет о чествовании рабочих.

Один из главных праздников СССР всегда отмечался с размахом и двумя выходными, поэтому неудивительно, что в честь него начали называть детей.

Даздраперма одно из самых известных советских имен. Но известных носителей этого имени нет.

4. Автодор

Что означает: общество содействия развитию автомобилизма и улучшению дорог

Мужское имя Автодор было создано в честь одноименного движения в СССР в 1927—1935 годах, пропагандировавшее автомобилизм, автомобилизацию и дорожное строительство.

5. Тролебузина

Что означает: Троцкий, Ленин, Бухарин, Зиновьев

В СССР любили создавать имена в честь известных деятелей. Например, Тролебузина состоит сразу из четырех фамилий:

Лев Давидович Троцкий — народный комиссар по военным делам РСФСР, был выслан из страны в 1929 году

Владимир Ильич Ленин — главный организатор и руководитель Октябрьской революции 1917 года

Николай Иванович Бухарин — лидер так называемой правой оппозиции во Всесоюзной Коммунистической партии, расстрелян в 1938 году.

Григорий Евсеевич Зиновьев — после смерти Ленина один из главных претендентов на лидерство в партии, расстрелян в 1936 году

Сколько детей были названы именем Тролебузина неизвестно. Вероятно, после смерти, ссылки и расстрелов, его перестали использовать.

6. Донэра

Что означает: дочь новой эры

Женское имя появилось после Октябрьской революции. Оно означало, что дети СССР представляют «новую эру».

Вероятно, подразумевалось превосходство СССР над Российской империей.

7. Даздрасмыгда

Что означает: Да здравствует смычка города и деревни!

Имя Даздрасмыгда появилось в результате общественного движения в 1920-30 гг. в СССР которое называлось «Смычка города и деревни».

Оно было создано для сближения интересов рабочих и крестьян, а также их экономического, политического и культурного объединения.

В честь этого государство выпускало плакаты, листовки, папиросы и печенье.

8. Партия

Что означает: КПСС

Некоторые имена, такие как Партия, произошли от нарицательного существительного.

В данном случае имя означает КПСС (Коммунистическая партия Советского Союза) — правящая партия в СССР.

9. Велиор

Что означает: Великая Октябрьская революция

Имя Велиор появилось в 1917 году сразу после Октябрьской революции, но популярным не стало и быстро исчезло.

Самым популярным его носителем был доктор физико-математических наук Велиор Шабанский, который опубликовал свыше 100 научных работ и руководил лабораторией в НИИ ядерной физики МГУ.

10. Нисерха

Что означает: Никита Сергеевич Хрущев

Мода на необыные сокращения имен вождей закончилась на Никите Хрущеве, который руководил СССР с 1953 по 1964 гг.

Аналогичные имена были созданы в честь Ленина (Вилен) и Сталина (Сталив).

 

Фото:   iphones.ru

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