Даздраперма и Нисерха: 10 самых странных имён в СССР и что они означают

В 1917 году, когда пала Российская империя, люди решили отказаться от многих привычных старых вещей, в том числе и от имен. После Октябрьской революции, новорожденных в СССР начали называть в честь каких-то значимых событий и людей, пишет iphones.ru.
Ниже представлен список самых необычных имен, которые встречались в СССР.
1. Лунио
Что означает: Ленин умер, но идеи остались
Имя Лунио появилось после смерти Ленина. Оно подчеркивало, что идеи, ценности и идеалы, которые привнес революционер, будут живы даже после его смерти.
Интересно, что несмотря на простую и понятную расшифровку, астрологи придумали множество мифов про носителей имени Лунио. Например, что у них присутствует врожденное творческое начало и талант.
2. Ватерпежекосма
Что означает: Валентина Терешкова первая женщина-космонавт
16 июня 1963 года Валентина Терешкова совершила полет на космическом корабле Восток-6 и стала первой в мире женщиной-космонавтом.
Это было событие мирового масштаба, которое нашло отражение и в советских именах.
Ватерпежекосма было зарегистрировано в ЗАГСе в 1963 году. Кто именно получил это имя, неизвестно.
3. Даздраперма
Что означает: да здравствует Первое мая!
Первое мая отмечали и в Российской империи, но после революции праздник стал официальным. Изначально он назывался «День Интернационала», а затем «День международной солидарности трудящихся — Первое Мая».
Но народ в основном использовал расшифровку «Первое мая». Независимо от официального названия, все понимали, что речь идет о чествовании рабочих.
Один из главных праздников СССР всегда отмечался с размахом и двумя выходными, поэтому неудивительно, что в честь него начали называть детей.
Даздраперма одно из самых известных советских имен. Но известных носителей этого имени нет.
4. Автодор
Что означает: общество содействия развитию автомобилизма и улучшению дорог
Мужское имя Автодор было создано в честь одноименного движения в СССР в 1927—1935 годах, пропагандировавшее автомобилизм, автомобилизацию и дорожное строительство.
5. Тролебузина
Что означает: Троцкий, Ленин, Бухарин, Зиновьев
В СССР любили создавать имена в честь известных деятелей. Например, Тролебузина состоит сразу из четырех фамилий:
Лев Давидович Троцкий — народный комиссар по военным делам РСФСР, был выслан из страны в 1929 году
Владимир Ильич Ленин — главный организатор и руководитель Октябрьской революции 1917 года
Николай Иванович Бухарин — лидер так называемой правой оппозиции во Всесоюзной Коммунистической партии, расстрелян в 1938 году.
Григорий Евсеевич Зиновьев — после смерти Ленина один из главных претендентов на лидерство в партии, расстрелян в 1936 году
Сколько детей были названы именем Тролебузина неизвестно. Вероятно, после смерти, ссылки и расстрелов, его перестали использовать.
6. Донэра
Что означает: дочь новой эры
Женское имя появилось после Октябрьской революции. Оно означало, что дети СССР представляют «новую эру».
Вероятно, подразумевалось превосходство СССР над Российской империей.
7. Даздрасмыгда
Что означает: Да здравствует смычка города и деревни!
Имя Даздрасмыгда появилось в результате общественного движения в 1920-30 гг. в СССР которое называлось «Смычка города и деревни».
Оно было создано для сближения интересов рабочих и крестьян, а также их экономического, политического и культурного объединения.
В честь этого государство выпускало плакаты, листовки, папиросы и печенье.
8. Партия
Что означает: КПСС
Некоторые имена, такие как Партия, произошли от нарицательного существительного.
В данном случае имя означает КПСС (Коммунистическая партия Советского Союза) — правящая партия в СССР.
9. Велиор
Что означает: Великая Октябрьская революция
Имя Велиор появилось в 1917 году сразу после Октябрьской революции, но популярным не стало и быстро исчезло.
Самым популярным его носителем был доктор физико-математических наук Велиор Шабанский, который опубликовал свыше 100 научных работ и руководил лабораторией в НИИ ядерной физики МГУ.
10. Нисерха
Что означает: Никита Сергеевич Хрущев
Мода на необыные сокращения имен вождей закончилась на Никите Хрущеве, который руководил СССР с 1953 по 1964 гг.
Аналогичные имена были созданы в честь Ленина (Вилен) и Сталина (Сталив).
Фото: iphones.ru