Члены Общественной наблюдательной комиссии посетили ИК-15 УФСИН СО

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Заместитель председателя ОНК Алексей Колесников, муфтий Самарской области Талип Яруллин, Алексей Семин, Алмаз Хусаинов побывали в ИК-15, где содержатся осужденные женщины.



Их сопровождали врио начальника УФСИН России по Самарской области полковник внутренней службы Максим Мищенко, помощник начальника УФСИН по соблюдению прав человека в УИС подполковник внутренней службы Антон Виндугов, руководство исправительного учреждения.



В ходе рабочей поездки члены ОНК побеседовали с осужденными. Также выслушали заявление одной из них об обеспечении необходимыми лекарствами. После чего осмотрели камеры, где содержатся несовершеннолетние правонарушители.



Вместе с тем Талип Яруллин провел беседу с осужденными мусульманами на морально-нравственную тему, сообщает пресс-служба УФСИН СО.

Фото: пресс-служба УФСИН СО