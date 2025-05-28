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Члены Молодёжного Совета самарского Росреестра приняли участие во Всероссийском Забеге Победы 2025, посвящённом знаковой дате и Году Защитника Отечества.

В мероприятии участвовало около 28 тысяч человек. От Управления Росреестра по Самарской области в забеге приняли участие представители Молодёжного совета Татьяна Шурыгина и Виктория Симдянкина.

"Забег Победы ещё раз напоминает нам о подвиге советского народа, - говорит председатель Молодёжного совета Татьяна Шурыгина. - Участие в нём - это возможность почтить память героев войны, отдавших свои жизни за наше будущее, а также выразить уважение ветеранам. Забег Победы позволяет его участникам приобщиться к здоровому образу жизни, это - новые впечатления, эмоции, радость от майской пробежки под согревающими лучами солнца, гордость от достижения поставленной цели и хорошее настроение".

Поздравляем наших марафонцев с успешным участием в Забеге!