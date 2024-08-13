Членов семей участников СВО приглашают на семейную познавательную кардиопрогулку

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Ассоциация «Среда развития» при поддержке Фонда президентских грантов организует 17 августа поход на гору Тип Тяв в Самаре и приглашает родителей, жен и детей участников спецоперации присоединиться к мероприятию.

Это будет легкая кардиопрогулка для взрослых и детей, в ходе которой участники познакомятся с легендами Сокольих гор и Жигулей, узнают об истории Жигулевских Ворот – одного из самых прекрасных мест Самарской области.

Добраться до локации можно будет самостоятельно на общественном транспорте. Со всеми организационными подробностями можно ознакомиться в группе проекта https://vk.com/sredarazvitia или по телефону +7 (937) 181-01-72.

Фото предоставлено пресс-службой ассоциации «Среда развития»