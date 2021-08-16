Четыре круглогодичные ярмарки заработают в Самаре в ближайшее время

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13 августа заработала традиционная муниципальная ярмарка в Красноглинском районе по адресу: пос. Мехзавод, квартал 4, перед домом 9 (ДК «Октябрь»).

Также в ближайшее время откроют свои двери еще 4 муниципальных ярмарки:

Железнодорожный район, пересечение улиц Киевская/Тухачевского (170 мест) – открытие 27 августа;

Октябрьский район, ул. Ленина, 16/ул. Челюскинцев (16 мест) – открытие 1 сентября;

Ленинский район, ул. Дачная/ул. Чернореченская, перед д. № 8 (32 места) – открытие 15 сентября;

Куйбышевский район, ул. Белорусская, 131 (16 мест) – открытие 15 сентября.

Данные ярмарки заработают в новом формате. Торговые объекты разместят в современных каркасно-тентовых конструкциях круглогодичного типа. Горожанам будет доступен широкий ассортимент товаров высокого качества по низким ценам, включая сельхозпродукцию. Своей продукцией будут торговать пенсионеры, для них выделят места на безвозмездной основе.