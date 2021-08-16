Я нашел ошибку
Главные новости:
Следующий матч "Крылья Советов" проведут на "Солидарность Самара Арене".
"Крылья Советов" в Казани сыграли вничью с "Рубином" – 1:1
Она проходила в рамках фестиваля - практикума "Благодатное лето. Жигули - 2021", который получил поддержку фонда президентских грантов.
Состоялась фольклорно-этнографическая экспедиция в сёла Волжского района Самарской области  
Диагностический комплекс при погружении внутрь выведенной в ремонт тепловой сети определяет толщину стенок трубы методом магнитографии.
В Самаре теплосети проверит робот-диагност
В поселке Мехзавод уже работает традиционная муниципальная ярмарка.
Четыре круглогодичные ярмарки заработают в Самаре в ближайшее время
Задолженность по алиментным обязательствам у мужчины перед своей дочерью составляла более 160 тысяч рублей. 
Тольяттинец оплатил задолженность по алиментам после ареста автомобиля Skoda Octavia
В субботу в Самару прилетели двое жителей региона, одному из них потребовалась госпитализация, его состояние оценивается как стабильно тяжелое.
Все пострадавшие в ДТП в Турции жители Самарской области вернулись в Россию
В Роспотребнадзоре посоветовали петь народные песни после COVID-19.
Врач: народные песни помогают восстановить легкие после COVID-19
Липовый чай содержит антиоксиданты, снижающие риск образования тромбов и развития ишемической болезни сердца.
Названы напитки для профилактики тромбоза после COVID-19
Наверх
Самара  +27 °C, Тольятти  +26 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.47
-0.1
EUR 86.22
-0.13
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Состоялась фольклорно-этнографическая экспедиция в сёла Волжского района Самарской области  
В селе Смолкино состоится областной чувашский национальный праздник «Акатуй»
Олимпийская медалистка Ольга Фомина провела в Тольятти массовую зарядку с чемпионом
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Четыре круглогодичные ярмарки заработают в Самаре в ближайшее время

16 августа 2021 09:08
83
В поселке Мехзавод уже работает традиционная муниципальная ярмарка.

13 августа заработала традиционная муниципальная ярмарка в Красноглинском районе по адресу: пос. Мехзавод, квартал 4, перед домом 9 (ДК «Октябрь»).

Также в ближайшее время откроют свои двери еще 4 муниципальных ярмарки:

 Железнодорожный район, пересечение улиц Киевская/Тухачевского (170 мест) – открытие 27 августа;
 Октябрьский район, ул. Ленина, 16/ул. Челюскинцев (16 мест) – открытие 1 сентября;
 Ленинский район, ул. Дачная/ул. Чернореченская, перед д. № 8 (32 места) – открытие 15 сентября;
 Куйбышевский район, ул. Белорусская, 131 (16 мест) – открытие 15 сентября.

Данные ярмарки заработают в новом формате. Торговые объекты разместят в современных каркасно-тентовых конструкциях круглогодичного типа. Горожанам будет доступен широкий ассортимент товаров высокого качества по низким ценам, включая сельхозпродукцию. Своей продукцией будут торговать  пенсионеры, для них выделят места на безвозмездной основе.

Теги: круглогодичные ярмарки

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Сегодня, 13 августа заработала традиционная муниципальная ярмарка, расположенная в Красноглинском районе.
13 августа 2021, 16:04
В ближайшее время в Самаре откроют еще 4 муниципальных ярмарки
Сегодня, 13 августа заработала традиционная муниципальная ярмарка, расположенная в Красноглинском районе. Общество
3696
В районе Самара Арены в Агропарке установят торговые ряды
30 апреля 2021, 12:13
В районе «Самара Арены» в Агропарке установят торговые ряды
Формат ярмарки привлечет больше фермеров и товаропроизводителей. Экономика
901
Это возможность для местных сельхозпроизводителей предоставлять покупателям качественную фермерскую продукцию. 
28 апреля 2021, 19:30
В губернии обсудили развитие малоформатной и нестационарной торговли
Это возможность для местных сельхозпроизводителей предоставлять покупателям качественную фермерскую продукцию.  Бизнес
1006
В центре внимания
Еще 447 жителей Самарской области заболели коронавирусом
15 августа 2021  13:36
Еще 447 жителей Самарской области заболели коронавирусом
705
Выяснилось, почему цветет Волга около Самары и Тольятти
14 августа 2021  13:59
Выяснилось, почему цветет Волга около Самары и Тольятти
1119
Еще 442 жителя Самарской области заболели коронавирусом
14 августа 2021  13:27
Еще 442 жителя Самарской области заболели коронавирусом
1203
Православные верующие отмечают Медовый спас и начало Успенского поста
14 августа 2021  12:30
Православные верующие отмечают Медовый спас и начало Успенского поста
1118
Аномальная жара не намерена покидать Самарскую область
13 августа 2021  13:48
Аномальная жара не намерена покидать Самарскую область
938
Весь список