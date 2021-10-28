Через «Госуслуги» удобнее: в Самаре продолжается Всероссийская перепись населения

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«Это важное статистическое событие, которое проходит раз в десять лет и от его итогов зависит направление социального развития нашей страны, – отметил руководитель Департамента экономического развития Администрации Самары Владислав Зотов. - Всероссийская перепись – ценный источник данных о брачном состоянии, владении языками, об уровне образования населения. Результатом переписи 2002 года, является программа материнского капитала - в ее основу легли итоги прошедшего обследования населения. Призываю всех ответственно отнестись к данному мероприятию, в дальнейшем оно может повлиять на стратегию развития государства».

Переписаться самарцы могут тремя способами: самостоятельно через «Госуслуги», сообщить сведения переписчикам, или прийти на переписной участок.

Самый удобный и безопасный способ пройти опрос через «Госуслуги». С одной учетной записи можно внести данные о себе и всех тех, с кем вы живете под одной крышей.