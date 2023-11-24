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«Чебурашка», «Вызов», «Нюрнберг» и «За Палыча» вошли в шорт-лист Премии-фестиваля «Герои большой страны»

24 ноября 2023 14:42
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Победители будут объявлены 8 декабря на Церемонии награждения, которая состоится в Екатеринбурге.

Организаторы Премии-фестиваля «Герои большой страны» объявили список номинантов на награду в 2023 году. В шорт-лист вошел 41 проект игрового и документального кино. Напомним, задача Премии-фестиваля «Герои большой страны» – выявить и отметить художественные и документальные фильмы и сериалы, отвечающие на вопрос: «Кто сегодня герой для подрастающего поколения?».

Формат премии-фестиваля объединяет создателей киноконтента и зрителей, руководителей власти и бизнеса, педагогов и экспертов в сфере психологии кино. А главное — знакомит юного зрителя с кинокартинами о настоящих героях. В рамках фестиваля проходят показы в кинотеатрах и спецпоказы для школьников и студентов с обсуждением фильмов, а с 6 по 8 декабря состоится целый ряд мероприятий в Екатеринбурге.

Всего же на Премию было подано 569 проектов. Отборщики посмотрели в общей сложности 288 часов 24 минуты 35 секунд киноконтента.

В шорт-лист вошли большие российские кинорелизы, сериалы и документальные картины, среди которых Чебурашка (АО «ВБД Груп» (Yellow Black and White), Вызов (АО «ВБД Груп» (Yellow Black and White) Нюрнберг (ООО «Продюсерский центр «Синема Продакшн», ООО «Кадр-Медиа») и другие достойные работы.

Победители будут объявлены 8 декабря на Церемонии награждения, которая состоится в Екатеринбурге. В ней примут участие: члены жюри, представители ведущих кинокомпаний, онлайн-платформ, сценаристы, режиссеры, продюсеры, эксперты по влиянию и применению кино, педагоги-практики, руководители бизнеса и органов госуправления и непосредственно молодежь - молодые создатели кино и студенты российских вузов. Гран-при «Большую золотую звезду», изготовленную знаменитым Каслинским заводом архитектурно-художественного литья, получит лучший кинопроект Премии. Всего вручат 17 «золотых звезд» и одну «золотую рукавицу».

Главные (тематические) номинации: «Герои среди нас», «Герои защитники», «Герои науки и технологий», «Герои просвещения и наставничества». Также будут определены победители в профессиональных и специальных номинациях.

Премия проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Федерального агентства по делам национальностей, Национального благотворительного фонда, Фонда поддержки военно-патриотического кино, Уральского Института Управления Академии Президента, Уральского федерального университета, проекта «Мотивирующие цифровые уроки» и Вселенной супергероев BY. Содействие в проведении Премии оказывают Минпромторг и Минобороны России, губернаторы и правительства российских регионов, крупные уральские компании, и целый ряд партнеров и СМИ.

 

Фото предоставлено пресс-службой Премии-фестиваля "Герои большой страны"

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