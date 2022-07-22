Бывший участник iВолги певец  Драгни выступит на фестивальной поляне

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Изучаем программу X Молодежного форума Приволжского федерального округа «iВолга» на 23 июля – мощным финалом третьего дня форума станет выступление Драгни, бывшего участника форума.

23 июля впервые на фестивальной поляне состоится фестиваль «iВолга Поколений». В мероприятии примут участие порядка 200 человек из 14 субъектов ПФО.

За девятилетнюю историю вместе с развитием форума формировалось целое поколение людей, чья жизнь и успех связаны с iВолгой. На фестивале выдающиеся выпускники, эксперты и активисты Форума создадут площадку для обмена опытом, знаниями, эмоциями, помогут сформировать позитивную молодёжную повестку.

В рамках яркой и насыщенной программы участников фестиваля ждут увлекательный квест о Форуме, здания которого уникальны, водное шоу, картонная инсталляция с элементами реконструкции «История iВолги», лекторий, лекции экспертов, круглый стол по развитию Форума, Фестиваль народной культуры, хореографический спектакль, мастер-классы, спортивные площадки, а закончится Фестиваль выступлением хедлайнера. Также в течение дня все участники Форума и гости Фестиваля смогут создать единую картину «iВолга – моя семья!» из 1000 магнитных фотографий, которые будут сделаны прямо на Форуме!

Образовательная программа начнется в 11.40. Так, в рамках смены «Миссия Добро» состоится партнерский митап «Сделано в Самаре: региональные практики волонтерства в сфере культуры». В ходе лекций участники смены «Дела дело» узнают «с чего начать продвижение своего дела в соцсетях или как троечники бывают успешнее отличников?», а «Мой народ» - историю монгольских народов, буддизма и шаманства в России, а также «Межнациональные конфликты и их разрешение».

Мастер-сессия «Туристский бизнес: с чего начать? Какие нюансы?» состоится для участников смены «Место жительства». Мотивационная встреча и тренинг состоятся с представителями смены «Управляй будущим». «Детская iВолга» соберет своих участников на проектных сессиях «Конструктор проектов», «Конструктор игр». Во второй половине дня пройдет круглый стол на тему: «Образование: взгляд в будущее», в котором запланировано участие министров образования регионов страны.

В рамках смены-лаборатория «Практика» состоится медиахакатон «Геймификация контента в соцсетях» и лекция «Современное искусство для аудитории55+».

Для участников смены «Творческий процесс» проведут мастер-класс «Современные вокальные техники для вашего голоса и успеха», а также расскажут о методах и приемах компилирования движения в хореографической конструкции.

Финансовый квиз «ФинИкс» от Банка России, «Цифровой след: будущее уже здесь и оно знает про все», «Стать лидером с помощью нейробиологии: как заставить работать мозг на 200%», «Тренды будущего и вызовы настоящего: изменение климата, углеродный след, декарбонизация» - все это и многое другое ждет с 16.40 участников открытых практико-ориентированных площадок Open Space.

В этот день для участников будут доступны и множество мастер-классов. Среди которых, «Нейрографика» Рисуй и управляй своей реальностью!», «Создаем робота?!», «Беспилотные летательные аппараты – наше настоящее», танцевальный мастер-класс Popping, Locking, по Multiboogie.

На 21.00 запланированы выступления на главной сцене лучших коллективов Приволжского федерального округа, работающих с этнокультурой и локальностью.

Главным событием дня станет концерт Драгни. Выступление артиста – бывшего участника форума «iВолга» запланировано на 23.00. Завершится вечер караоке и дискотекой.

Фото: департамент информационной политики СО