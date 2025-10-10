Я нашел ошибку
Главные новости:
Всего расчищено почти 50 км на общей площади 244 гектара, и вывезено около тысячи кубометров мусора и валежника.
"Сохраним лес": в губернии завершилась уборка 244 гектаров Волжского лесничества 
Артисты не понаслышке знают, что значит разговаривать с ранеными ребятами, выступать перед ними, видеть их слезы на глазах, когда они слышат песни о доме.
В рощинском военном госпитале состоялось выступление фронтовой концертной команды «Селиверстова»
Прием провели врач-гастроэнтеролог, кардиолог, невролог, нефролог, пульмонолог, ревматолог, эндокринолог, уролог, гериатр и фтизиатры.
«Забота рядом»: врачи больницы им. Середавина проконсультировали более 100 пациентов Сызрани
В категории «Junior Rs».
Самарская пара танцоров - победители международных соревнований по танцевальному спорту
Помимо картин российских режиссеров гости фестиваля увидят работы из Беларуси, Франции, Армении, Индии, Казахстана, Киргизии, Узбекистана.
В Самаре и регионе состоится юбилейный кинофестиваль «Кино – детям»
Подведение итогов и награждение победителей состоится в ноябре в рамках мероприятий Министерства культуры России.
«Будущее библиотек»: сотрудники библиотек Самары стали финалистами всероссийского конкурса 
Участниками станут 28 сборных команд регионов России. В каждой команде – 8 спортсменов в возрасте от 20 до 49 лет, которые представят свои регионы в борьбе за звание лучших.
Самара во второй раз примет Фестиваль чемпионов «Игры ГТО»
Работы запланированы уже в эти выходные.
«РКС-Самара» о предстоящих на следующую неделю ремонтно-профилактических работах
«Будущее библиотек»: сотрудники библиотек Самары стали финалистами всероссийского конкурса 

10 октября 2025 16:08
120
Подведение итогов и награждение победителей состоится в ноябре в рамках мероприятий Министерства культуры России.

До 14 октября продолжается онлайн-голосование в рамках Всероссийского конкурса молодых лидеров библиотечного дела «Будущее библиотек», учреждённого Министерством культуры РФ.

В число финалистов вошли двое представителей Самары: заведующая библиотекой № 8 Самарской муниципальной информационно-библиотечной системы Наталья Мерзлякова претендует на победу в номинации «Командный лидер», а менеджер орготдела и руководитель Добро.Центра «Волонтеры культуры Самарской области» на базе Самарской областной библиотеки для молодежи Арина Новикова – в номинации «Посол добровольчества». 

Наталья Мерзлякова работает в библиотечной системе более десяти лет, с этого года – на посту заведующей библиотекой № 8. По ее словам, сегодня библиотеке особенно важно идти в ногу со временем. 

«Очень люблю свою работу и хочу, чтобы каждый житель Самары полюбил библиотеку так, как любит ее наш коллектив. Одно из направлений работы – встречи с интересными людьми. Только за последние два месяца к нам приходил Сергей Песьяков из «Крыльев Советов», сказочник Денис Либстер, поэт Юрий Татаренко из Новосибирска, поэтесса Александра Малыгина из Барнаула и другие. Вместе мы развиваем библиотечное дело в Самаре!» – поделилась заведующая библиотекой № 8, финалист всероссийского конкурса «Будущее библиотек» Наталья Мерзлякова. 

Также от Самары в финале конкурса участвует Арина Новикова. Как руководитель Добро.Центра «Волонтеры культуры» она организует волонтерское сопровождение мероприятий библиотеки для молодежи, а также городских, областных и межрегиональных форумов и фестивалей.

«С областной библиотекой для молодежи я познакомилась одиннадцать лет назад, когда училась в школе. Как волонтер участвовала в мероприятиях и помогала в их организации, позже прошла спецкурс по социальному и событийному волонтерству. Все эти годы я горела добровольчеством, с радостью приходила на все фестивали, квесты, акции, а отучившись в одном из нижегородских вузов, вернулась в Самару и решила устроиться в библиотеку на работу. Волонтерскую деятельность продолжаю и считаю важным, что со мной работают не только школьники и студенты, но и серебряные волонтеры», – рассказала менеджер орготдела Самарской областной библиотеки для молодежи, руководитель Добро.Центра «Волонтеры культуры» Арина Новикова. 

Отметим, что одновременно со зрительским голосованием финалистов оценивает конкурсная комиссия, а также учредители специальных номинаций. Подведение итогов и награждение победителей состоится в ноябре в рамках мероприятий Министерства культуры России.

Проголосовать за представителей библиотек Самары можно на сайте https://future.library.ru/vote.php.

 

Фото:   администрация Самары

Самара

