«Будущее библиотек»: сотрудники библиотек Самары стали финалистами всероссийского конкурса 

До 14 октября продолжается онлайн-голосование в рамках Всероссийского конкурса молодых лидеров библиотечного дела «Будущее библиотек», учреждённого Министерством культуры РФ.

В число финалистов вошли двое представителей Самары: заведующая библиотекой № 8 Самарской муниципальной информационно-библиотечной системы Наталья Мерзлякова претендует на победу в номинации «Командный лидер», а менеджер орготдела и руководитель Добро.Центра «Волонтеры культуры Самарской области» на базе Самарской областной библиотеки для молодежи Арина Новикова – в номинации «Посол добровольчества».



Наталья Мерзлякова работает в библиотечной системе более десяти лет, с этого года – на посту заведующей библиотекой № 8. По ее словам, сегодня библиотеке особенно важно идти в ногу со временем.



«Очень люблю свою работу и хочу, чтобы каждый житель Самары полюбил библиотеку так, как любит ее наш коллектив. Одно из направлений работы – встречи с интересными людьми. Только за последние два месяца к нам приходил Сергей Песьяков из «Крыльев Советов», сказочник Денис Либстер, поэт Юрий Татаренко из Новосибирска, поэтесса Александра Малыгина из Барнаула и другие. Вместе мы развиваем библиотечное дело в Самаре!» – поделилась заведующая библиотекой № 8, финалист всероссийского конкурса «Будущее библиотек» Наталья Мерзлякова.



Также от Самары в финале конкурса участвует Арина Новикова. Как руководитель Добро.Центра «Волонтеры культуры» она организует волонтерское сопровождение мероприятий библиотеки для молодежи, а также городских, областных и межрегиональных форумов и фестивалей.



«С областной библиотекой для молодежи я познакомилась одиннадцать лет назад, когда училась в школе. Как волонтер участвовала в мероприятиях и помогала в их организации, позже прошла спецкурс по социальному и событийному волонтерству. Все эти годы я горела добровольчеством, с радостью приходила на все фестивали, квесты, акции, а отучившись в одном из нижегородских вузов, вернулась в Самару и решила устроиться в библиотеку на работу. Волонтерскую деятельность продолжаю и считаю важным, что со мной работают не только школьники и студенты, но и серебряные волонтеры», – рассказала менеджер орготдела Самарской областной библиотеки для молодежи, руководитель Добро.Центра «Волонтеры культуры» Арина Новикова.



Отметим, что одновременно со зрительским голосованием финалистов оценивает конкурсная комиссия, а также учредители специальных номинаций. Подведение итогов и награждение победителей состоится в ноябре в рамках мероприятий Министерства культуры России.



Проголосовать за представителей библиотек Самары можно на сайте https://future.library.ru/vote.php.

Фото: администрация Самары