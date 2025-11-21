Бродячих собак предложили отправить на СВО

106

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов назвал популизмом, а не помощью фронту идею отправлять бродячих собак в зону проведения специальной военной операции (СВО) прочесывать минные поля. Критику депутата приводит Telegram-канал Daily Storm.

До этого парламентарий из Красноярского края Борис Мельниченко убеждал, что отправка ничейных собак на спецоперацию поможет бойцам. Свое предложение он внес в ходе обсуждения законопроекта об умерщвлении безнадзорных животных, пишет Лента.

Картаполову инициатива Мельниченко не понравилась. «Для того, чтобы собака выполняла какие-то задачи, ее надо готовить. Дрессировать, учить, натаскивать», — подчеркнул он.

Он поделился, что знает много владельцев питомников, которые безвозмездно или за символические деньги отдают на фронт собак и оказывают помощь в их дрессировке.

До этого сообщалось, что депутат Госдумы Владимир Бурматов выступил против идеи отправлять бездомных собак в зону СВО.