Ботанический сад в Самаре откроют, когда потеплеет

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С началом весны в Самаре откроет свои двери один из парков города. Речь идет о Ботаническом саде, который закрылся на зимние каникулы. В Самарском университете уточнили, когда именно сад начнет работать.

— Традиционно он распахнет свои двери для посетителей весной, когда установится благоприятный температурный режим, — сообщили представители высшего учебного заведения.

До закрытия парк можно посещать с 10:00 до 17:00 по будням, кроме среды — санитарного дня. И с 10:00 до 16:00 — в выходные дни. Войти же в Ботанический сад и выйти из него можно через главный вход, расположенный на пересечении Московского шоссе и улицы Врубеля, пишет 63.ру.

Фото: Дильдина Светлана