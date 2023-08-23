Большой баскетбольный праздник: в Самаре пройдет традиционный турнир «Samara Open»

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В субботу, 26 августа, на площади Куйбышева состоится грандиозный спортивный праздник – XIV турнир по баскетболу 3х3 «Samara Open» памяти заслуженного тренера России Юрия Павловича Тюленева. Ежегодный турнир по праву считается визитной карточкой 63 региона.



2023 год Указом Президента России Владимира Владимировича Путина объявлен Годом педагога и наставника. В этом году корты «Samara Open» будут носить имена выдающихся баскетбольных тренеров Самарской области, которые внесли особый вклад в развитие баскетбола в губернии.



Планируется, что в соревнованиях примут участие команды не только со всей Самарской области, но также гости из регионов России, Республик Беларусь и Казахстан. Награды будут разыграны в 15 категориях. Впервые матчи пройдут на 17 кортах.



Принять участие может каждый. Состав команды 3-4 человека. Регистрация на турнир завершится 24 августа в 12:00.

Фото: минспорта СО