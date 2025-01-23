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Большинство россиян отказываются просить прибавку к заработной плате. Причем женщин среди таких работников больше, узнал Bankiros.ru.

Большая часть россиян не планируют просить повышения уровня заработной платы у своего начальника. Об этом сообщили 60% опрошенных.

Основной причиной такого решения сотрудники назвали решение начальства поднять уровень оплаты труда без дополнительных просьб и ультиматумов. 26% респондентов уже повысили или в ближайшее время повысят зарплату.

17% работников боятся озвучивать своему руководителю такие просьбы или не умеют правильно просить повышения. Женщин среди них оказалось больше.

Еще столько же граждан признались, что в ближайшее время планируют уволиться, поэтому не видят смысла в разговоре с начальником.

Согласно исследованию Bankiros.ru, 40% россиян решились подойти к руководителю, чтобы попросить прибавку.

При этом каждый пятый (22%) уже переговорил с руководством, а 18% только собираются начать беседу.

Мужчины в вопросе прибавки к зарплате оказались настойчивее женщин.