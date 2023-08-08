Больше половины жителей Самары не удовлетворены своим отпуском

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Каждому третьему жителю города не хватило отпускных дней для полноценного отдыха. Согласно опросу Группы Ренессанс страхование (MOEX: RENI) и Ozon Travel, чаще всего самарцам мешают расслабиться переживания за работу, плохая погода и совместный отдых с родственниками.

Больше половины жителей Самары (56%) считает, что за первые два месяца лета им так и не удалось полноценно отдохнуть, а каждый третий (37%) из них винит во всем недостаточное количество отпускных дней. Как правило, неудовлетворенность отпуском появляется из-за того, что самарцы не могут расслабиться — об этом говорит каждый второй житель города (43%).

От отдыха опрошенных отвлекает плохая погода (25%). Вторым фактором, который помешал жителям города насладиться свободным временем, стали переживания за работу (20%). Поездка вместе с родственниками заставляет напрягаться 19% самарцев. В пятерку причин, которые мешают расслабиться, вошли языковой барьер (15%) и опасения за свою безопасность (11%).

Излишнее напряжение усиливает и подпитывает страхи жителей Самары. Почти половина жителей города (49%) переживают, что заболеют или отравятся местной пищей — это один из самых высоких показателей по России. 48% боится потерять свой багаж или обнаружить, что их вещи были украдены. 41% респондентов тревожатся из-за возможной потери важных документов и банковской карты.

«Для клиентов, которые переживают, что их отпуск может не состояться по причине болезни, например, мы разработали новую опцию на случай невозможности совершения поездки. Ее стоимость в полисе медицинского страхования туристов составляет от 300 до 1000 рублей. По договору выплачивается компенсация невозвратной части стоимости тура, авиабилетов или платы за проживание в случае невозможности поездки из-за гибели или экстренной госпитализации застрахованного туриста или его родственника. Также в случае этих причин или же в случае повреждения жилья или автомобиля туриста предусмотрена оплата досрочного возвращения путешественника из поездки», — комментирует управляющий директор департамента андеррайтинга розничного страхования компании «Ренессанс страхование» Артем Искра.

«Если россияне не чувствуют себя отдохнувшими после летних путешествий, они выбирают дополнительные поездки в бархатный сезон: в сентябре и октябре зачастую меньше туристов, комфортнее погода и есть возможность организовать отдых на выгодных условиях. Отдых в летние месяцы, по данным аналитики Ozon Travel, в среднем обходится россиянам на 20% дороже, чем отдых в сентябре и октябре. А в 2023 году мы видим новый тренд: стоимость отдыха в октябре дешевле сентябрьских каникул на 12%, поэтому мы рекомендуем путешественникам заранее бронировать поездки. Для спокойного отдыха россиян Ozon Travel предлагает предложения только от надежных и проверенных поставщиков - авиакомпаний, туроператоров и отелей, чтобы минимизировать любые риски в поездках», — рассказал генеральный директор Ozon Travel Михаил Осин.

Методология

В опросе приняли участие 1 579 респондентов в возрасте от 18 лет, проживающие в российских городах-миллионниках. Исследование проводилось методом онлайн-анкетирования в июле 2023 года.