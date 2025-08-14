Более сорока полицейских региона приняли участие в соревнованиях по преодолению полосы препятствий со стрельбой

169

В Самаре, на базе стрелкового полигона ГУ МВД России по Самарской области, состоялись спортивные соревнования по преодолению полосы препятствий со стрельбой, в которых приняли участие более сорока полицейских из Самарской области.



Перед началом мероприятия организаторы соревнований обратились к участникам с напутственными словами, пожелав им силы духа и стойкости – качеств, необходимых не только в спорте, но и в повседневной службе.



Полицейским спортсменам предстояло пройти сложный маршрут полосы препятствий, состоящий из восьми различных элементов, требующих максимальной концентрации и физической подготовки, таких как: легкоатлетический барьер, прыжковые перекладины, горизонтальное бревно и другие.



После успешного преодоления всех преград участники продемонстрировали меткую стрельбу из пистолета Макарова, показав тем самым не только силу и ловкость, но и точность, выдержку и профессионализм.



Комплексное испытание позволило всесторонне оценить готовность каждого участника к выполнению поставленных задач.



Организаторы соревнований отметили, что полицейские продемонстрировали высокий уровень владения служебным оружием и умение действовать в условиях, максимально приближенных к реальным.



По итогам соревнований победители в трех категориях распределились следующим образом:



Первое место среди служб и подразделений областного главка МВД заняло ОРЧ ГЗ ГУ МВД России по Самарской области.



Среди городских управлений и отделов полиции победил Межмуниципальный отдел МВД России «Похвистневский».



А среди районных отделов внутренних дел - Отдел МВД России по Кошкинскому району.



Лучшие спортсмены будут представлять Самарскую область на всероссийских соревнованиях сотрудников полиции, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: пресс-служба ГУ МВД СО