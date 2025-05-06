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Более 900 инициатив представили жители Самарской области на форум «Сильные идеи для нового времени»

6 мая 2025 14:08
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Регион входит в ТОП-5 по количеству поданных идей. Прием заявок на форум продолжается на крауд-платформе идея.росконгресс.рф до 15 мая.

Проект психологической помощи бойцам «Сердце воина» стал частью масштабного форума «Сильные идеи для нового времени». Сейчас от Самарской области подано более 900 заявок. Регион входит в ТОП-5 по количеству поданных идей. Прием заявок на форум продолжается на крауд-платформе идея.росконгресс.рф до 15 мая.

Напомним, что «Сильные идеи для нового времени» — ежегодный форум по выявлению и поддержке общественно значимых инициатив, направленных на укрепление суверенитета России и достижение национальных целей развития страны до 2030 года. Он получил поддержку Главы государства. Его организаторы – Агентство стратегических инициатив (АСИ) и Фонд Росконгресс, соорганизатор – ВЭБ.РФ.

Особое внимание в этом году уделяется проектам участников СВО и членов их семей. «Каждый боец - это не просто солдат, но человек, переживающий тяжелые испытания. Наша цель - сохранить не только физическое, но и ментальное здоровье защитников Отечества», - рассказали организаторы самарского проекта «Сердце воина». Самарский центр «Сердце воина» начал работу первым в регионе в конце прошлого года. Он стал частью масштабной программы, инициированной губернатором Вячеславом Федорищевым на основе предложений ветеранов спецоперации.

В этом году идеи на форум принимаются по пяти направлениям. Так, в рамках Национальной технологической инициативы военные могут подать свои идеи на треки: применение готовых гражданских технологий для нужд армии, каким знаниям и навыкам, востребованным на СВО могут обучить гражданские специалисты, как быстрее и проще внедрять гражданские технологии в вооруженные силы, идеи по новым использованиям дронов, энергообеспечению фронтовой территории. Например, есть решения о печати корпуса дрона из высокоэнергетических материалов, совмещающих конструкционную и боевую функции. 

Подать свою значимую для всей страны идею легко. На крауд-платформе необходимо выбрать направление и заполнить заявку. В ней описать проблемную ситуацию, саму идею, возможные социально-экономические эффекты, которые принесет реализация идея и т.д.

Финал форума «Сильные идеи для нового времени», на котором лучшие идеи будут представлены руководству страны, состоится летом этого года в Москве.

 

Фото: организаторы форума «Сильные идеи для нового времени»

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