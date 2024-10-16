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Более 6 миллионов россиян стали пользователями приложения Госуслуги.Дом

16 октября 2024 13:35
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Более 6 миллионов россиян стали пользователями приложения Госуслуги.Дом

По поручению Президента России проводится системная работа по цифровизации жилищно-коммунальной сферы для повышения качества предоставляемых гражданам коммунальных услуг. В рамках реализации этой задачи Минстрой России и Минцифры России внедряют мобильное приложение Госуслуги.Дом, способствующее решению вопросов ЖКХ в одном окне. Количество пользователей, установивших его на свои электронные устройства, уже превысило шесть миллионов.

Приложение работает на базе данных ГИС ЖКХ. Оно помогает собственникам квартир управлять домом с помощью мобильного устройства — передавать показания приборов учета, оплачивать ЖКУ и подавать заявки. Через него также можно голосовать на собраниях собственников, изучать планы капитального ремонта, контролировать отчёты управляющей организации, заказывать поверку приборов учета, а также страховать квартиру.

Приложение Госуслуги.Дом регулярно обновляется и пополняется новыми функциями. Так, в сентябре была добавлена коллективная заявка, позволяющая подавать обращение в управляющую организацию совместно с соседями.

«Нам важно не только создать комфортные условия по управлению домом, но и рассказать гражданам о возможности обсуждать и принимать решения. В соответствии с жилищным законодательством часто для решения отдельных вопросов нужны коллективные решения собственников. Поэтому в сентябре в Госуслуги.Дом была добавлена новая функция — коллективная заявка. И мы уже видим, что она вызвала интерес у собственников. Около 10% заявок, создаваемых через приложение за последние три недели, — коллективные», — отметил замминистра строительства и ЖКХ РФ Константин Михайлик.

В рамках дальнейшего развития приложения до конца текущего года в планах разработчиков добавить возможность использования Госуслуги.Дом владельцами индивидуальных жилых домов. Также прорабатывается возможность запуска режима несобственника. Таким образом, можно будет дать контролируемый доступ к функционалу приложения нанимателям жилья и решать вопросы ЖКХ за близких родственников.

«В Самарской области мобильным приложением Госуслуги.Дом пользуются уже около 170 тысяч жителей региона. Сотрудниками государственной жилищной инспекции Самарской области проводится большая работа по разъяснению возможностей и преимуществ при использовании мобильного приложения», – отметила врио руководителя государственной жилищной инспекции Самарской области Виктория Каткова.

 

Цифровое решение развивает АО «Оператор информационной системы» при поддержке Минстроя и Минцифры России. Приложение доступно для скачивания в RuStore, AppStore, Google Play и AppGallery.

 

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