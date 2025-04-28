Более 50 тысяч человек приняли участие во всероссийском субботнике в Самаре

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26 апреля в Самаре прошел масштабный весенний общегородской субботник, который охватил более 3,6 млн квадратных метров территорий. По итогу с дворовых и общественных территорий, а также улично-дорожной сети коммунальные службы города вывезли около 5 тысячи кубометров мусора.



Более 50 тысяч самарцев приняли участие в завершающем весенний сезон общегородском субботнике. Порядок на территориях в рамках финального общегородского субботника наводили государственные и муниципальные служащие, управляющие компании, ТСЖ и ЖСК, молодежные организации, работники сфер здравоохранения, образования, культуры, спорта, потребительского рынка, промышленных предприятий, а также активные жители всех районов.



Глава города Иван Носков принял участие в общегородском субботнике на территории парка Металлургов, где совместно с членами Общественной палаты высадил саженцы елей и в целом проверил готовность парка к летнему сезону. Особое внимание он уделил содержанию водоема: накануне здесь установили скважину, благодаря чему водоем постепенно заполняется чистой водой.



Как отметил глава Самары, общегородским субботником генеральная уборка города после зимы не заканчивается. В частности, работа продолжается на неразграниченных территориях, у бесхозных гаражей, в промзонах. Продолжается и косметический ремонт малых архитектурных форм – ограждений, лавочек, урн. Также городские дорожные и коммунальные службы должны завершить уборку смёта, очистку и ремонт остановочных комплексов, подрезать кустарники и вплотную приступить к озеленению города.



Весь мусор, собранный в ходе общегородского субботника, в течение двух дней вывозят на полигон регоператор АО «Экология», МП «Благоустройство», ООО «Экомед», а также УК, ТСЖ, ЖСК, ТСН, МП «Спецремстройзеленхоз», МАУ «Парки Самары», МАУ «Самарская набережная» и другие ответственные за содержание территорий организации.

Фото: администрация Самары