Более 400 многодетных мам работают на Почте в Самарской области

163

30 ноября в России отметят День матери. В Самарской области поздравления с этим праздником будут принимать порядка 2 500 сотрудниц Почты России. Немало из них совмещают работу с воспитанием пятерых детей и более.

День матери — значимый праздник для всей почтовой службы Самарской области. И дело не только в том, что в эти дни почтальоны доставляют множество поздравительных открыток. Большинство тех, кто работает в региональном управлении Почты, сами являются мамами.

Сегодня более 2 500 сотрудниц Почты в Самарской области совмещают профессиональные обязанности с материнством — это почти 60% всего персонала. Среди них около 400 женщин — многодетные мамы. Воспитание пятерых детей и более — не уникальная история для «почтовых мам»: таких сотрудниц в региональном управлении больше 25. «Рекорд» же принадлежит почтальону, которая растит девятерых детей.

Почта России оказывает всестороннюю поддержку сотрудницам с детьми. Для них, к примеру, предусмотрена материальная помощь, частичное возмещение стоимости путёвок в детские лагеря и санатории, в новогодние праздники компания дарит их детям подарки.

«Сочетать службу на Почте и материнство — непростая задача, но наши сотрудницы справляются с ней с достоинством и ответственностью. В День матери мы от всего сердца благодарим их за преданность и заботу, - говорит директор группы регионов «Поволжье» Почты России Андрей Попов. – Мы верим, что каждое тёплое слово важно. И в эти дни Почта России помогает всем жителям страны выразить любовь и признательность своим мамам, доставляя поздравления в каждый населённый пункт».

Отправить поздравительную открытку можно как традиционным способом в почтовом отделении, так и онлайн, не покидая дом или офис. Такая опция доступна на сайте Почты России и в мобильном приложении компании. Можно выбрать готовый дизайн или создать собственный в специальном разделе. Обложкой для открытки может стать, к примеру, трогательное архивное фото из детства или, наоборот, совершенно свежий снимок, только что сделанный на смартфон. Допустимый формат изображений для загрузки: jpg, jpeg, png, heic или tiff.

Созданную онлайн поздравительную открытку почтальон доставит по указанному адресу в традиционном бумажном виде. Она будет изготовлена на плотном картоне формата А5. Каждой такой открытке присваивается трек-номер. С его помощью можно отслеживать доставку на сайте и в мобильном приложении Почты.