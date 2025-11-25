Более 400 многодетных мам работают на Почте в Самарской области

Я нашел ошибку
Главные новости:
Региональный координатор партпроекта Александр Живайкин получил благодарность из рук секретаря Генсовета партии «Единая Россия» Владимира Якушева за активную работу и значительный вклад в развитие массового спорта.
Работа самарской команды партпроекта «Выбор сильных» признана на федеральном уровне
Знаковым событием стало обновление 18-километровой трассы «Осинки – Хворостянка» – Чагра – Марьевка в Хворостянском и Пестравском районах. Она ведёт к селу Марьевка – родине гвардии старшего лейтенанта Ивана Пенькова.
Завершили ремонт региональных дорог к малой родине Героев Советского Союза
Сейчас в школе постоянно занимаются 165 детей, только в первые классы в этом году поступили 38 ребят. В рамках национального проекта «Культура» для них было закуплено современное оборудование и музыкальные инструменты.
Госпрограмма в действии: в губернии после масштабной реконструкции открылась детская школа искусств
Вячеслав Федорищев акцентировал внимание на совместной работе по укреплению экономики Самарской области, мобилизации доходов регионального бюджета и поблагодарил сотрудников налоговой службы за плодотворное межведомственное взаимодействие, эффективность к
Вячеслав Федорищев принял участие в заседании коллегии УФНС СО
Губернатор поздравил студентов с заслуженными победами в своих номинациях и провел с ними содержательную беседу. Студенты рассказали о себе, своих проектах, планах.
Губернатор Вячеслав Федорищев встретился с победителями конкурса «Студент года» в Самарской области
Для вас выступят опытные врачи-эксперты: гинекологи, эндокринологи, косметологи и нутрициологи, и даже сомнологи. Они поделятся практическими советами, которые можно применять в жизни уже сейчас.
В Самаре пройдет большой форум «Эволюция здоровья», созданный специально для женщин
В программе: спортивное программирование, Counter-Strike 2 5х5, Dota 2 5х5, Standoff 2 2х2 и MLBB 5х5 (онлайн-отбор), гонки дронов, лазертаг, Just Dance, FC26, Tekken 8 и многое другое.
Открыта регистрация на Кубок Губернатора Самарской области по компьютерному спорту среди студентов
Региональный форум «‎‎Мой бизнес 63» проводится областным минэкономразвития по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика» и становится ключевой площадкой для развития малого и среднего бизнеса региона.
«Мой бизнес 63»: открыта регистрация на ежегодный форум для предпринимателей региона
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 78.92
-0.1
EUR 91.37
0.81
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Юбилейный десятый форум «Тур Притяжение 2025» состоится в Самаре 4 декабря
В Самаре пройдет фестиваль «Слава Богу, что мы – казаки!»
29 и 30 ноября в Самаре пройдет WOOF FEST - фестиваль любви к животным
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Более 400 многодетных мам работают на Почте в Самарской области

25 ноября 2025 11:59
163
Более 400 многодетных мам работают на Почте в Самарской области

30 ноября в России отметят День матери. В Самарской области поздравления с этим праздником будут принимать порядка 2 500 сотрудниц Почты России. Немало из них совмещают работу с воспитанием пятерых детей и более.

 

День матери — значимый праздник для всей почтовой службы Самарской области. И дело не только в том, что в эти дни почтальоны доставляют множество поздравительных открыток. Большинство тех, кто работает в региональном управлении Почты, сами являются мамами.

Сегодня более 2 500 сотрудниц Почты в Самарской области совмещают профессиональные обязанности с материнством — это почти 60% всего персонала. Среди них около 400 женщин — многодетные мамы. Воспитание пятерых детей и более — не уникальная история для «почтовых мам»: таких сотрудниц в региональном управлении больше 25. «Рекорд» же принадлежит почтальону, которая растит девятерых детей.

Почта России оказывает всестороннюю поддержку сотрудницам с детьми. Для них, к примеру, предусмотрена материальная помощь, частичное возмещение стоимости путёвок в детские лагеря и санатории, в новогодние праздники компания дарит их детям подарки.

«Сочетать службу на Почте и материнство — непростая задача, но наши сотрудницы справляются с ней с достоинством и ответственностью. В День матери мы от всего сердца благодарим их за преданность и заботу, - говорит директор группы регионов «Поволжье» Почты России Андрей Попов. – Мы верим, что каждое тёплое слово важно. И в эти дни Почта России помогает всем жителям страны выразить любовь и признательность своим мамам, доставляя поздравления в каждый населённый пункт».

Отправить поздравительную открытку можно как традиционным способом в почтовом отделении, так и онлайн, не покидая дом или офис. Такая опция доступна на сайте Почты России и в мобильном приложении компании. Можно выбрать готовый дизайн или создать собственный в специальном разделе. Обложкой для открытки может стать, к примеру, трогательное архивное фото из детства или, наоборот, совершенно свежий снимок, только что сделанный на смартфон. Допустимый формат изображений для загрузки: jpg, jpeg, png, heic или tiff.

Созданную онлайн поздравительную открытку почтальон доставит по указанному адресу в традиционном бумажном виде. Она будет изготовлена на плотном картоне формата А5. Каждой такой открытке присваивается трек-номер. С его помощью можно отслеживать доставку на сайте и в мобильном приложении Почты.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Стартовал новый сезон Всероссийского отбора лучших практик для старшего поколения «Активное долголетие 2025»
25 ноября 2025  13:27
Стартовал новый сезон Всероссийского отбора лучших практик для старшего поколения «Активное долголетие 2025»
262
Прямой эфир главы Красноглинского района города Самары Вячеслава Коновалова перенесен на другую дату
25 ноября 2025  11:33
Прямой эфир главы Красноглинского района города Самары Вячеслава Коновалова перенесен на другую дату
179
Сегодня прошло оперативное совещание под председательством Вячеслава Федорищева. Подведели итоги работ по ремонту автомобильных дорог на территории региона.
24 ноября 2025  22:01
В Самарской области в 2025 году отремонтировали более 500 км дорог
846
В ходе встречи молодые ученые поделились с губернатором своими исследованиями, проектами, целями участия в конгрессе, а также выступили с предложениями.
24 ноября 2025  15:59
Губернатор Вячеслав Федорищев встретился с участниками V Конгресса молодых ученых
792
Школьников Самары приглашают принять участие в XIII областном детском конкурсе «Безопасный труд в моем представлении»
24 ноября 2025  14:04
Школьников Самары приглашают принять участие в XIII областном детском конкурсе «Безопасный труд в моем представлении»
1430
Весь список