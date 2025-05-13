Более 30 тысяч человек объединил военно-спортивный фестиваль «Готов к защите Отечества» в Самаре

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Во время авиашоу пять самолетов Л-39 на скорости около 750 км/ч показали в небе такие маневры и фигуры как «Бочка», «Петля Нестерова», «Вентилятор», «Вязь», «Фонтан», «Колокол», «Тюльпан» и другие. Изюминкой стало цветовое сопровождение: в небе над областной столицей летчики нарисовали российский триколор.

Всего же фестиваль «Готов к защите Отечества» объединил 36 интерактивных площадок, включая экспозиции военно-исторических музеев, площадку для сдачи ГТО, анимационные программы для детей и мастер-классы. Также для гостей работали три полевые кухни, где все желающие могли попробовать солдатскую кашу.

На малой сцене прошел концерт к 100-летию Дома офицеров Самарского гарнизона, а на главной сцене возле памятника Григорию Засекину выступили коллективы Самарской области, лауреат международных конкурсов Дмитрий Храмков и скрипач-виртуоз Пётр Лундстрем в сопровождении джазового оркестра Тольяттинской государственной филармонии.

Сводный оркестр - более 500 человек – из студенческих и детских духовых оркестров разных муниципальных районов и городских округов Самарской области исполнил песни «День Победы» и «Смуглянка».

Фото: горадминистрация