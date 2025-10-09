Более 3,3 тысяч бездомных собак отловлено с улиц Самары с начала года

92

Администрация города Самара продолжает работу по надзору за бездомными животными на территории городского округа. На сегодняшний день с учетом обращений жителей и организаций с улиц отловлено и обследовано более 3,3 тысяч бездомных собак. Всего на эти цели в городском бюджете предусмотрено около 60 млн руб.



Бродячих собак, отловленных с улиц, помещают в приют, обследуют, обрабатывают от паразитов, вакцинируют от бешенства и стерилизуют. После тридцатидневного карантина неагрессивные животные, согласно требованиям федерального закона «Об ответственном отношении к животным», возвращаются в прежнюю среду обитания с присвоением идентификационного номерного знака в виде бирки на ухе.



«Вакцинация и стерилизация бездомных животных – это гуманный метод регулирования численности бездомных собак, – отметил заместитель директора ООО «Добрые люди» Александр Масленников. – В среднем ежедневно по заявкам самарцев отлавливаем от 15 и более животных. В соответствии с законодательством можем повторно по обращениям граждан отлавливать уже чипированных ранее животных. Важно их вновь осматривать, обследовать на наличие паразитов, вакцинировать, если срок действия вакцины истёк. Это мы можем отследить по информации на бирке».



Если у отловленного животного имеется хозяин и от него поступил сигнал о розыске, то потерявшегося питомца владелец может забрать из пункта временного содержания ООО «Добрые люди», находящегося по адресу: п. Козелки, 72. При себе рекомендуется иметь ветеринарный паспорт либо фотографию питомца. При отсутствии этих данных для сверки будет предложено назвать приметы собаки или кошки.



Если в черте города вы увидели взрослую бездомную собаку без бирки на ухе, сообщить о месте ее обитания можно в ООО «Добрые люди» по телефону «горячей линии» организации: 8 (987) 907-04-84. Также заявку на отлов бездомных животных в Самаре можно оставить через департамент городского хозяйства и экологии по телефону 8 (846) 266-56-17 или на сайте https://dbe-samara.ru/obrashheniya-grazhdan/internet-priyomnaya/. Заявка подается в электронном виде по установленной форме.

