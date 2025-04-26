Более 22 тысяч человек написали «Диктант Победы» в Самаре

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В пятницу, 25 апреля, Самара присоединилась к Международной патриотической акции «Диктант Победы». Мероприятие является частью проекта «Историческая память», реализуемого партией «Единая Россия». По предварительным подсчетам, на 510 площадках областного центра свои знания проверили более 22 тысяч человек.



«Акция «Диктант Победы» поистине объединяет поколения. Прежде всего, в ней участвуют школьники и студенты, работающая молодежь, представители общественных организаций. Знаю, что приходят на площадки и люди старшего поколения. И результат здесь совершенно точно – не самое главное. Не важен и формат, который для себя выбрал каждый из участников – онлайн или на очной площадке. Самое главное, они вспомнили о тех, кто воевал на полях сражений и трудился в тылу. Ведь как известно, они живы, пока мы о них помним», - сказал глава Самары Иван Носков.



Участникам за 45 минут нужно было ответить на 25 вопросов об истории Великой Отечественной войны, ее героях и событиях: 15 тестовых и 10 с развернутым ответом. В этом году в Диктант Победы вошел и блок заданий, связанных со специальной военной операцией.



«Я достаточно хорошо знаю историю Великой Отечественной войны. К памятным датам провожу лекции и уроки в своей школе, – поделился учащийся школы №22, юнармеец Степан Калиновский. – В Диктанте Победы участвую впервые, хочу выявить слабые места в своих знаниях и узнать что-то новое. Я долго готовился, читал исторические книги. Сюда пришел не один – я позвал своих друзей, чтобы они тоже проверили свои знания».



Участники, написавшие «Диктант Победы» на региональной площадке и набравшие максимальное количество баллов, смогут получить дополнительные баллы при поступлении в ВУЗ. Результаты будут доступны в июне 2025 года. В личном кабинете появится диплом с указанием количества набранных баллов и временем, затраченным на ответы. При участии в акции онлайн диплом можно скачать сразу после прохождения теста.



Отметим, что в Самаре, на площади Славы, до 15 мая продолжает свою работу уличная фотовыставка, посвящённая международной исторической акции «Диктант Победы». Она состоит из 40 стендов, где размещена информация об истории её проведения, географии площадок, знаковых местах написания диктанта.



Организаторы масштабной исторической акции - Всероссийская политическая партия «Единая Россия», Российское историческое общество, Российское военно-историческое общество и Всероссийское общественное движение «Волонтёры Победы».

Фото: администрация Самары