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Более 200 ветеранов СВО получили психологическую помощь в центре «Сердце воина» в этом году

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Более 200 ветеранов СВО получили психологическую помощь в центре «Сердце воина» в этом году

В Самарской области продолжает работать сеть центров психологической поддержки «Сердце воина», созданная по поручению губернатора Вячеслава Федорищева. В этом году только в одном из таких центров профессиональную помощь психологов получили уже более 200 участников специальной военной операции. Задача специалистов - помочь ветеранам преодолеть постстрессовые состояния и вернуться к полноценной мирной жизни.

Одним из тех, кто обратился за помощью в центр, стал ветеран боевых действий Сергей Заварзин. За его плечами - участие в операции на Северном Кавказе, выполнение спецзадач в Сирии и участие в СВО. Сергей признаётся, что обращение к психологу стало важным шагом на пути восстановления:

«Я раньше к психологам не ходил, думал, это не для меня. А потом пошёл и понял, как ошибался. Это обязательно, без вариантов. Не надо бояться. У нас многие не понимают, кто такой психолог и зачем он нужен. Но с ним надо работать, и только тогда придёт реальная помощь», - делится ветеран.

Как отмечает психолог АНО «Сердце воина» Любовь Ангелова, основные запросы бойцов связаны с адаптацией после возвращения из зоны боевых действий:

«Это повышенная тревожность, проблемы со сном, сложности с перестройкой внимания на мирный лад. Человек возвращается из одной реальности в другую, и этот переход требует времени и профессиональной поддержки», - пояснила специалист.

Помощь в центрах «Сердце воина» не ограничивается кабинетными приёмами. Организация активно развивает форматы выездной поддержки. Как рассказал генеральный директор АНО «Сердце воина» Сергей Сибилев, в ближайших планах - поход на гору Стрельная, выездной ретрит, а также совместный семейный выезд в военный санаторий «Волга».

«Продолжаем ходить в походы. Важно, чтобы бойцы чувствовали плечо товарища и могли восстанавливаться не только в кабинете, но и на природе, в кругу семьи», - подчеркнул Сергей Сибилев.

Работа в центрах ведётся как в индивидуальном, так и в групповом формате. При необходимости специалисты выезжают на дом к тем, кто по состоянию здоровья не может посетить учреждение лично.

Всего на территории региона сегодня функционирует 54 кабинета «Сердце воина», где действует принцип «одного окна»: бойцы и члены их семей могут получить не только психологическую, но и юридическую помощь, содействие в трудоустройстве и социальную реабилитацию. Помощь оказывается бесплатно и конфиденциально всем участникам СВО и членам их семей.

«Психологическая поддержка — это не слабость, а осознанная необходимость. Когда возвращаешься из зоны боевых действий, перестроиться на мирную жизнь бывает сложнее, чем выполнить боевую задачу. Центры «Сердце воина» стали для наших ребят именно тем местом, где можно снять груз, который они несут в себе. Помощь не замыкается в кабинетах — выездные форматы, походы, работа с семьями делают восстановление более глубоким и естественным. Никто не должен оставаться со своей болью один на один», - отметил Рамис Терегулов, советник губернатора Самарской области, участник СВО.

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