более 2 тысяч сообщений жителей Самарской области в социальных сетях отработали органы власти за неделю

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С 13 по 19 сентября сотрудники муниципалитетов и ведомств обработали порядка 2 тысяч сообщений от жителей Самарской области в социальных сетях.

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ЖКХ- 405

Дороги - 312

Благоустройство – 303

Важней всего погода в доме

С наступлением холодов жители региона начали массово обращаться к властям c просьбой включить отопление. За неделю Центр управления регионом Самарской области зафиксировал порядка 100 сообщений на эту тему. Особенно волновались родители малышей, которые посещают детские сады:

«У меня старшая внучка жалуется, что, когда ложится спать в садике, ножки мерзнут!».

«Почему не дают отопление в Кинель-Черкасском районе, в селе Тимашево и городе Похвистнево, дети мёрзнут в учебном заведении».

«Почему в Москве включили отопление в квартирах с 14 сентября, а если температура воздуха будет в пределах 10 градусов сентябрь-октябрь, вы в декабре включите? За отопление круглый год платим».

По поручению Губернатора Самарской области отопительный сезон в регионе стартовал 16 сентября. В первую очередь подключают социальные объекты: больницы, дома ребенка, дома престарелых, пансионаты, где люди пребывают круглосуточно. Затем - детские сады, школы и другие учебные учреждения. Подача тепла проводится поэтапно, тепловые сети должны заполниться теплоносителем – для этого требуется время. С начала следующей недели в большинстве муниципалитетов начнут подключать жилые дома.

Соцсети помогают контролировать работу управляющих компаний

Активные жители своими сигналами в соцсетях помогают обнаружить недостатки в работе управляющих компаний. Только на третьей неделе сентября было зафиксировано порядка 25 сообщений о некачественной уборке дворовых территорий.

«Совесть есть? На детской площадке на ул. Карла Маркса, д. 364 и Кирова, д. 261 дети играют по колено в мусоре и пластиковых бутылках».

После вмешательства районной администрации управляющая компания вспомнила о своих обязанностях перед жильцами и навела порядок на территории двора.

Дорожных инцидентов станет меньше

Жители Похвистнево буквально всем городом писали в социальных сетях просьбу к местным властям отремонтировать проезд под железнодорожными путями, который соединяет северную и южную часть города, и несет большую транспортную нагрузку. Водители легковушек жалуются на поврежденные покрышки, а грузовые машины стараются объезжать это место стороной. Администрация Похвистнево решила сделать капитальный ремонт на этом участке дороги, работы планируют завершить в кратчайшие сроки.

Светофоры зажигаются благодаря сообщениям в соцсетях

Строительство мостового перехода «Самарский» внесло коррективы в жизнь Куйбышевского района. На Пугачёвском тракте появилась современная дорога, однако при проекте не предусматривался перекрёсток на стыке улиц Калининградская и Егорова. Жители написали о неудобстве в социальных сетях.

«На 116 км ул. Калининградской/Пугачевский тракт, зачем убрали большой перекресток? Теперь половина автобусов ходят по другому маршруту!!! Люди пешком вынуждены ходить по 1,5-2 км до транспорта», - писали жители.

В департаменте транспорта Самары обратили внимание на замечания жителей, убрали ограждение, установили целый комплекс светофоров и сделали поворот для автобусов. Вместе с этим появились и регулируемые пешеходные переходы. Автобусы № 26, 66, 76, 48д, 215 вернулись на свои привычные маршруты. А пассажирам больше не нужно идти до остановки почти километр.

«Чтобы создать удобства для транспортного обслуживания пришлось совместно с министерством транспорта проработать вопрос строительства светофорного объекта, восстановления полноценного перекрестка, что в настоящее время выполнено, соответственно автобусы теперь следуют по привычному маршруту», - отметил заместитель руководителя Департамента транспорта администрации г. Самара Андрей Карпачев.

В августе-сентябре в системе «Инцидент Менеджмент» было отработано 86 сообщений от жителей региона, которые касались предложений по размещению светофорных объектов и пешеходных переходов. Стоит отметить, что ГИБДД Самарской области также работает с вопросами жителей в социальных сетях и взаимодействует с ЦУР Самарской области.

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