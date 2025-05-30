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Более 1500 инициатив представили жители Самарской области на форум «Сильные идеи для нового времени»

30 мая 2025 21:13
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Успейте подать идею на форум «Сильные идеи для нового времени» до 1 июня!

До 1 июня продолжается прием заявок крауд-платформе идея.росконгресс.рф на форум «Сильные идеи для нового времени». На данный момент от жителей Самарской области поступило более 1500 инициатив.

«Сильные идеи для нового времени» — это ежегодный форум по выявлению и поддержкеобщественно значимых инициатив, направленных наукрепление суверенитета России и достижение национальных целей развития страны до 2030 года. Он получил поддержку Главы государства Владимира Путина. Организаторы форума – Агентство стратегических инициатив (АСИ) и Фонд Росконгресс, соорганизатор – ВЭБ.РФ.

Форум – это площадка, которая позволяет аккумулировать идеи и предложения граждан со всей страны и формировать перспективные проекты для развития России. Это возможность для каждого гражданина предложить свою идею, получить ее профессиональную оценку и возможности для реализации.

Участники форума предлагают своё видение будущего нашей страны и набор шагов для его достижения. Цель форума – выбрать и реализовать 100 сильных идей, которые внесут значимый вклад в общее развитие и достижение национальных целей развития до 2030 года.

Подать свою значимую для всей страны идею легко. На крауд-платформе необходимо выбрать направление и заполнить заявку. В ней описать проблемную ситуацию, саму идею, возможные социально-экономические эффекты, которые принесет реализация идея и т.д. Участники форума смогут проработать идею и получить обратную связь от экспертного сообщества, пройти акселератор и подготовить проекты на базе своих идей, найти сторонников и единомышленников, сформировать команду проекта.

«Форум «Сильные идеи для нового времени» является прекрасной платформой для свободного и конструктивного обсуждения предложений, которые направлены на улучшение условий жизни населения и развитие государства. Каждый в нашей стране может предложить свою идею и получить не только ее профессиональную оценку, но и возможности для реализации. Граждане, бизнес-структуры, общественные организации — все заинтересованные люди своими идеями дают толчок для масштабных преобразований страны. Как депутат городской Думы, как участник комитета «Самара-450» я готова максимально содействовать тем позитивным изменениям, которых мы ждем по итогам форума», — прокомментировала Общественный представитель Агентства стратегических инициатив в Самарской области, депутат думы г.о. Самара, участник комитета «Самара-450» Светлана Макушева.

Успейте подать идею на форум «Сильные идеи для нового времени» до 1 июня!

Теги: Самара

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