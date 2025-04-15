Более 12 млн человек приняли участие в акции «Ура Победе!»

В год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне проводится акция «Ура Победе!». В ней уже приняли участие 12,5 млн человек.
С 25 февраля по 15 мая 2025 года абоненты по всей стране могут позвонить на бесплатный короткий номер 1945. Далее с помощью интерактивного голосового меню выбрать интересующий раздел.
Вы сможете:
Акция проводится операторами мобильной связи при поддержке Минцифры России. Все сервисы – бесплатные.
Присоединяйтесь к акции, расскажите о ней своим близким, друзьям, коллегам.
Подробная информация — на официальном сайте юбилея Великой Победы.