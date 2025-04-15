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Более 12 млн человек приняли участие в акции «Ура Победе!»

15 апреля 2025 18:15
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Более 12 млн человек приняли участие в акции «Ура Победе!»

В год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне проводится акция «Ура Победе!». В ней уже приняли участие 12,5 млн человек.

С 25 февраля по 15 мая 2025 года абоненты по всей стране могут позвонить на бесплатный короткий номер 1945. Далее с помощью интерактивного голосового меню выбрать интересующий раздел.

Вы сможете:

  • — прослушать ежедневные сводки Совинформбюро, зачитанные Юрием Левитаном
  • — установить вместо гудков входящего вызова одну из легендарных композиций: «Тёмная ночь», «Катюша», «Прощание славянки», «Синий платочек», «Нам нужна одна Победа»; можно также получить ссылку для бесплатной загрузки этих песен на телефон и установить их в качестве мелодии звонка
  • — получить ссылку для загрузки логотипа 80-летия Победы

Акция проводится операторами мобильной связи при поддержке Минцифры России. Все сервисы – бесплатные.

Присоединяйтесь к акции, расскажите о ней своим близким, друзьям, коллегам.

Подробная информация — на официальном сайте юбилея Великой Победы.

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