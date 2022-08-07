Более 1000 военнослужащих приведены к Военной Присяге в учебном центре войск связи ЦВО в Ульяновске

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Более 1000 военнослужащих, курсантов межвидового учебного центра войск связи Центрального военного округа (ЦВО) в Ульяновске приведены к Военной Присяге, сообщает пресс-служба ЦВО.

Торжественная церемония состоялась на плацу военного учебного заведения. Гостями мероприятия стали родственники и близкие военнослужащих.

В ходе церемонии к военнослужащим обратился командир центра полковник Дмитрий Бадаев:

«После того как вы поклялись защищать свою родину - учится вы должны только на отлично, выполнять указания командиров и начальников, быть гордым за свою военную профессию связистом. Поздравляю личный состав молодого пополнения с приведением к Военной Присяге!»

Ульяновский межвидовой учебный центр войск связи готовит младших военных специалистов. Для организации профессиональной подготовки военнослужащих в учебном центре развернуты специализированные учебные классы и современные тренажерные комплексы, разработаны специальные учебные программы.

Видео здесь.

Фото: пресс-служба ЦВО