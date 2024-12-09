Более 100 пешеходных переходов на региональных трассах оснастили по современным национальным стандартам

103

В Самарской области в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2024 году более 100 пешеходных переходов на дорогах регионального значения оснастили по современным национальным стандартам.

Переходы оборудовали искусственными дорожными неровностями, светофорными объектами, установили пешеходное ограждение и дорожные знаки, нанесли разметку термопластиком. Также проведены работы по устройству тротуаров и улично-дорожного освещения.

Так, в Ставропольском районе в рамках капитального ремонта региональной автомобильной дороги Урал» — Жигули – пионерлагерь общей протяженностью 11,7 км, проходящей по селу Жигули, выполнено устройство 6 пешеходных переходов. Перед переходами появились искусственные дорожные неровности, установлены 12 светофорных комплексов Т.7, 834 метра пешеходного ограждения.

В Кинельском и Богатовском районах в рамках ремонта участка автомобильной дороги Кинель – Богатое – Борское протяженностью 35,8 км 7 пешеходных переходов оборудованы 12-ю светофорными комплексами Т.7 и дорожными знаками.

Благодаря капитальному ремонта автомобильной дороги Ульяновск – Димитровград – Самара (старое направление) протяженностью 17,8 км проведено обустройство 11 пешеходных переходов, в том числе по просьбам жителей оборудовано 4-х новых перехода. Так, по просьбе жителей села Старый Буян дорожники установили остановки общественного транспорта и пешеходные переходы возле Специальной коррекционной общеобразовательной школы-интерната, расположенной на улице Центральной.

Напомним, что дорога пересекает 3 населенных пункта — Старый Буян, Украинку и Калиновку, в которых дорожники построили тротуары и установили опоры освещения вдоль проезжей части. В рамках обустройства пешеходных переходов появились 9 ИДН, дорожные знаки, специальная разметка и 1,8 км пешеходного ограждения.

Обеспечение безопасности дорожного движения, снижение аварийности и смертности на дорогах — одна из задач национального проекта. Наезды на пешеходов являются одним из самых распространенных видов дорожно-транспортных происшествий.

«Очень важно, чтобы при оборудовании пешеходных переходов применялся комплексный поход. Это позволяет значительно снизить риски возникновения ДТП на переходах. Каждый элемент перехода, в том числе знаки над проезжей частью, светофоры, разметка, искусственные дорожные неровности привлекают внимание водителя к участкам, где может появиться пешеход, и понуждают снижать скорость», — говорит региональный координатор партийного проекта «Единой России» «Безопасные дороги» Алексей Степанов.

Отметим, что всего в составе дорог регионального значения в Самарской области расположено более 1700 пешеходных переходов, из них 122 расположены вблизи школ и других учебных учреждений. Все пешеходные переходы обозначены специальной разметкой и дорожными знаками.

Фото: департамент информационной политики СО