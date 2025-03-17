Благодаря судебным приставам отделение больницы в Самаре оснастили медицинским оборудованием

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Судебные приставы Октябрьского района г. Самары приняли ряд мер, побудивших общество с ограниченной ответственностью осуществить поставку парового стерилизатора в медицинское учреждение.

При приемке товаров по накладной руководством больницы была замечена недостача товара – парового стерилизатора. В адрес общества с ограниченной ответственностью, с которым был заключен госконтракт на поставку оборудования, была направлена претензия. После безуспешных попыток получения ответа, руководство больницы было вынуждено обратиться в суд.

Исполнительный лист об обязании общества с ограниченной ответственностью осуществить поставку оборудования поступил на исполнение в отделение судебных приставов Октябрьского района г. Самары. Судебный пристав ознакомил должника с требованием об исполнении судебного решения, а также предупредил об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ «Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта».

Поскольку в установленные сроки организация не поставила оборудование, судебный пристав вынес постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 50 000 рублей.

Комплекс мер побудил руководство ООО закупить товар и организовать поставку стерилизатора в медицинское учреждение. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.