Благодаря судебным приставам мужчина-инвалид получил квартиру в Самаре

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Судебные приставы г. Самары добились того, чтобы пожилой мужчина, стоящий в очереди на жилье, получил положенную ему по закону жилплощадь.

В Межрайонном отделе судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств и розыску находилось исполнительное производство о предоставлении жилья имеющему проблемы со здоровьем жителю областной столицы. Мужчина простоял в очереди несколько лет и никак не мог получить в пользование благоустроенное жилое помещение.

Сотрудник отделения предупредил представителя органа местного самоуправления об ответственности по ст. 315 УК РФ «Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта», а также вынес постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 50 тысяч рублей.

Принятые меры побудили должностные лица предоставить мужчине-инвалиду квартиру. Исполнительное производство окончено.