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Самарцы сообщили о скоплении мусора на Красноглинском пляже.
Благодаря сигналам из ЦУР в Самаре продолжают ликвидировать стихийные свалки
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Благодаря сигналам из ЦУР в Самаре продолжают ликвидировать стихийные свалки

11 октября 2022 15:21
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Самарцы сообщили о скоплении мусора на Красноглинском пляже.

Хотя пляжный сезон давно завершен, погода пока располагает для выезда на природу. ЦУР Самарской области продолжает фиксировать жалобы из соцсетей на загрязнение природных зон, берегов водоемов.

Самарцы сообщили о скоплении мусора на Красноглинском пляже. Жители отметили, что собаки разносят мешки с мусором по всей прибрежной полосе. Бункер-накопитель оказался переполнен, и это портило весь осенний пейзаж. ЦУР направили данное сообщение в муниципалитет и совместно с МЦУ Самары вопрос оперативно решен – на пляже навели порядок.

Жители Промышленного района Самары пожаловались на огромную свалку на пересечении проспекта Карла Марка и улицы Аткарской. Туда привозят шины, старые доски и даже деревья. Контейнеры переполнены, и жильцы ближайших домов бросают мусор прямо на землю. ЦУР направил этот сигнал в муниципалитет, власти района начали работы по вывозу свалки. Полностью работы планируют завершить до 15 октября.

Если вы хотите, чтобы власти быстрее обратили внимание на вашу проблему, специалисты ЦУР советуют писать сообщения в официальных акааунтах органов власти Самарской области, личные страницы в соцсетях ведут и главы всех 37 муниципалитетов. Эффективными площадкми для обратной связи являются также официальные группы ЦУР Самарской области: https://vk.com/tsur63, https://ok.ru/tsursamars/topics.

 

Фото:   ЦУР СО

 

 

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