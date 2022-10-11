Благодаря сигналам из ЦУР в Самаре продолжают ликвидировать стихийные свалки

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Хотя пляжный сезон давно завершен, погода пока располагает для выезда на природу. ЦУР Самарской области продолжает фиксировать жалобы из соцсетей на загрязнение природных зон, берегов водоемов.

Самарцы сообщили о скоплении мусора на Красноглинском пляже. Жители отметили, что собаки разносят мешки с мусором по всей прибрежной полосе. Бункер-накопитель оказался переполнен, и это портило весь осенний пейзаж. ЦУР направили данное сообщение в муниципалитет и совместно с МЦУ Самары вопрос оперативно решен – на пляже навели порядок.

Жители Промышленного района Самары пожаловались на огромную свалку на пересечении проспекта Карла Марка и улицы Аткарской. Туда привозят шины, старые доски и даже деревья. Контейнеры переполнены, и жильцы ближайших домов бросают мусор прямо на землю. ЦУР направил этот сигнал в муниципалитет, власти района начали работы по вывозу свалки. Полностью работы планируют завершить до 15 октября.

Если вы хотите, чтобы власти быстрее обратили внимание на вашу проблему, специалисты ЦУР советуют писать сообщения в официальных акааунтах органов власти Самарской области, личные страницы в соцсетях ведут и главы всех 37 муниципалитетов. Эффективными площадкми для обратной связи являются также официальные группы ЦУР Самарской области: https://vk.com/tsur63, https://ok.ru/tsursamars/topics.

Фото: ЦУР СО