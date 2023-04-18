Благодарственным письмом Губернатора Самарской области награждена сотрудница УФСИН СО Анастасия Генералова

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Благодарственным письмом Губернатора Самарской области награждена сотрудница регионального УФСИН прапорщик внутренней службы Анастасия Генералова.

Этой высокой награды главы Самарской области Дмитрия Азарова прапорщик внутренней службы Анастасия Генералова удостоена за активную работу по оказанию гуманитарной помощи участникам специальной военной операции и мирным жителям.

Анастасия Генералова – кинолог. Служит она в СИЗО-4 УФСИН России по Самарской области. Руководство следственного изолятора неоднократно отмечало ее за успехи в службе, добросовестное отношение к порученной работе.

Ранее Анастасия Александровна была удостоена почетного знака Губернатора Самарской области «За служение людям», сообщает пресс-служба УФСИН России по Самарской области.

Фото: пресс-служба УФСИН России по Самарской области