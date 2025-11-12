Библиотекарь из Самары выиграла в грантовом конкурсе Росмолодёжи в номинации #вдохновляй

101

Подвели итоги второго сезона конкурса «Росмолодёжь.Гранты». Его участники представили более 11 тысяч инициатив в 19 номинациях.



Библиотекарь Центральной городской библиотеки имени Крупской Екатерина Тишина победила в номинации #вдохновляй. Эксперты высоко оценили её проект «Лаборатория СамИздата». Это мини-типография для самостоятельного производства оригинальной печатной продукции: открыток, плакатов, журналов. В лаборатории каждый сможет освоить основы искусства самиздата, получить консультацию на всех этапах создания собственных книг и публикаций, посетить обучающие лекции и мастер-классы, принять участие в выставках и ярмарках самиздата.



Благодаря гранту в Самаре появится новая точка для развития литературы и искусства в городе. Она привлечет молодых писателей и художников с опытом, а также откроет новые возможности для начинающих творцов.

Фото: минкульт СО