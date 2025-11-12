Я нашел ошибку
Главные новости:
Благодаря гранту в Самаре появится новая точка для развития литературы и искусства в городе.
Библиотекарь из Самары выиграла в грантовом конкурсе Росмолодёжи в номинации #вдохновляй
Важно употреблять по меньшей мере 400 граммов, то есть пять порций фруктов и овощей в день.
Главный эндокринолог региона: "50% успеха в лечении сахарного диабета — соблюдение принципов здорового питания"
Завершено строительство нового ФАПа в селе Старые Сосны. Параллельно идёт строительство ФАПа в деревне Ерыкла.
400 жителей сел Старые Сосны и Ерыкла будут получать помощь в новых ФАПах
Уникальный аппарат создан специалистами Самарского университета им. Королёва и Специального Технологического Центра.
Первый в России радиолокационный кубсат готов к запуску в космос
В Самарской области 1453 объекта, в том числе 1032 жилых дома, оборудованы неисправными приборами учёта тепла.
Жители более тысячи домов Самарской области могут сэкономить на оплате тепла
Магнитные бури могут вызывать у людей головные боли, раздражительность и скачки давления, особенно у тех, кто страдает хроническими заболеваниями.
Врач рассказала, как минимизировать влияние магнитных бурь на организм и сохранить самочувствие
Центральными артефактами выставки стали золотые изделия из фанагорийского некрополя, датируемые концом IV – началом V веков н.э.
В Самарском археологическом центре открылась выставка «Следы античной цивилизации на юге России»
В этом году турнир стал рекордным по количеству участников - на татами вышли 2150 спортсменов из 52 регионов России.
«Кубок дружбы»: в Тольятти завершились Всероссийские соревнования по каратэ
Библиотекарь из Самары выиграла в грантовом конкурсе Росмолодёжи в номинации #вдохновляй

12 ноября 2025 19:29
101
Благодаря гранту в Самаре появится новая точка для развития литературы и искусства в городе.

Подвели итоги второго сезона конкурса «Росмолодёжь.Гранты». Его участники представили более 11 тысяч инициатив в 19 номинациях.

Библиотекарь Центральной городской библиотеки имени Крупской Екатерина Тишина победила в номинации #вдохновляй. Эксперты высоко оценили её проект «Лаборатория СамИздата». Это мини-типография для самостоятельного производства оригинальной печатной продукции: открыток, плакатов, журналов. В лаборатории каждый сможет освоить основы искусства самиздата, получить консультацию на всех этапах создания собственных книг и публикаций, посетить обучающие лекции и мастер-классы, принять участие в выставках и ярмарках самиздата.

Благодаря гранту в Самаре появится новая точка для развития литературы и искусства в городе. Она привлечет молодых писателей и художников с опытом, а также откроет новые возможности для начинающих творцов.

 

Фото:   минкульт СО

Теги: Самара

