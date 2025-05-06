«Бессмертный полк на транспорте»: Самара присоединилась к всероссийской акции

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Накануне 80-летия Великой Победы муниципальные и частные предприятия общественного транспорта Самары присоединились к патриотической акции «Бессмертный полк на транспорте» и украсили свои машины – автобусы, трамваи и троллейбусы. Так, в рейс по троллейбусному маршруту № 4 вышел «Троллейбус Победы» с портретами ветеранов Великой Отечественной войны – родственников сотрудников муниципального предприятия «Трамвайно-троллейбусное управление».



Фотографии ветеранов можно будет увидеть также в троллейбусах №№ 12, 17, 19, в трамваях маршрутов №№ 3, 13, 20, 24к, 25. Отметим, что троллейбус «Адмирал», который курсирует от железнодорожного вокзала до завода «Металлург», полностью украшен водителем Владиславой Макаренко.



С 7 мая на автобусном маршруте №34 начнет курсировать «Автобус Победы». Для тематического наполнения предприятие использует фотографии и рассказы сотрудников о своих родственниках, которые воевали на фронтах и трудились на промышленных предприятиях в тылу. Также семейными фотографиями и рассказами могут поделиться пассажиры. Материалы с пометкой «Автобус Победы» принимаются до 9 мая по адресу ул. Пугачевская, 73а и будут размещены не только в салонах транспорта, но и на страницах перевозчика в соцсетях.



9 мая в Самаре в очном формате пройдет шествие в рамках акции «Бессмертный полк». Формирование колонны начнется с 08:00 по ул. Молодогвардейской (от пер. Высоцкого до ул. Венцека). А накануне, 7 мая, в 10:00 на площади Куйбышева состоится открытая генеральная репетиция Парада Победы, посетить которую смогут все желающие. Планируется, что Парад объединит 2 тысячи участников и 30 расчетов, по площади пройдет легендарная техника, в том числе танк Т-34, автомобили ВАЗ, БМП, БТР-82а, ракетные комплексы «Искандер» и др.

Фото: администрация Самары