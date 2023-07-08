Бесплатный акустический концерт состоится сегодня в самарском сквере Эльдара Рязанова

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Сегодня, 8 июля, жители и гости города смогут послушать песни из советских кинофильмов под открытым небом. Бесплатный акустический концерт (0+) состоится в сквере Эльдара Рязанова. Начало в 19:00.

Гости мероприятия услышат любимые музыкальные композиции, а также узнают историю создания некоторых произведений и их связь с кинорежиссером Рязановым.

- Камерная обстановка, теплый июльский вечер, звуки гитары и голос бисполнителя подарят радостные эмоции и приятное послевкусие. Вход на мероприятие свободный, обязательно взять с собой хорошее настроение и позитивный настрой, - отмечают организаторы.

Песни из фильмов Эльдара Рязанова и советского кино представит Дмитрий Длясин - автор и исполнитель песен в стилях джаз, фолк, регги и других. Специальным гостем станет Роман Кузнецов - исполнитель музыки в большинстве современных жанров, автор музыки в стиле фолк, основатель Kowalski club в Самаре, сообщает СОВА.

Фото: администрация Самары