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Бесплатно в каждый дом: жителям Самарской области проведут газ за счет государства

3 июня 2021 17:16
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Газ будут проводить в формате единого окна. Это избавит жителей от необходимости бегать по инстанциям и позволит ускорить процедуру вдвое.

Газ будут проводить в формате единого окна. Это избавит жителей от необходимости бегать по инстанциям и позволит ускорить процедуру вдвое. Сам механизм будет максимально понятным для людей. А набор услуг будет включать точный перечень того, что должно входить в программу бесплатной газификации, вплоть до перечня оборудования, которое должны установить на участке и в доме. Это необходимо, чтобы исключить любую возможность для злоупотреблений со стороны газовиков. 

Услуга будет бесплатна без ограничений – вне зависимости от площади дома. Ранее ресурсоснабжающие организации предлагали ввести правило – дома площадью более 300 кв.м подключать к газу платно. Но депутаты отклонили эту инициативу.

Программа бесплатного подключения к газу тех участков, где это технически возможно, должна быть завершена к 2023 году. Эксперты оценивают, что она затронет более 2 млн домохозяйств. 

В Самарской области функционирует развитая инфраструктура транспортировки сетевого газа для газификации населенных пунктов. Уровень газификации населения – 94%, как сообщило Правительство Самарской области. 

Чтобы довести уровень обеспеченности голубым топливом до ста процентов, самарские власти совместно с  Газпромом ведут системную работу в этом направлении. В декабре 2020 года губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и председатель правления компании Алексей Миллер подписали инвестиционный документ на период 2021–2025 годы. Благодаря ему появятся возможности для увеличения подачи газа действующим и подключения новых потребителей в Самаре, Волжском и Сергиевском районах. Будут созданы условия для газификации населенных пунктов в Безенчукском, Волжском, Красноярском и Сызранском районах. Правительство области со своей стороны обеспечит строительство внутрипоселковых газопроводов.

 

Теги: бесплатно газ каждый дом

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