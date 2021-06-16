Беспилотники  резидента «Жигулевской долины» патрулируют леса Тольятти

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Резидент технопарка «Жигулевская долина» ООО «ИТ «Сокол» заключил контракт с администрацией Тольятти по патрулированию лесных массивов на предмет возгорания. Об этом сообщил директор компании Павел Яковлев.

Беспилотники резидента технопарка способны патрулировать лесные массивы во избежание пожаров и прибрежные зоны в целях предотвращения чрезвычайных ситуаций, угрожающих жизни и здоровью людей. Главное преимущество комплекса «Сокол» заключается в том, что для его круглосуточного функционирования не требуется обслуживающий персонал или постоянный контроль со стороны оператора. Отличительной особенностью системы является ее практически полная автономность, благодаря которой дрон самостоятельно взлетает, патрулирует заданный периметр и возвращается на базу.

Для функционирования комплекса достаточно составить полетное задание с помощью интуитивно-понятного WEB-интерфейса. Затем дрон в автоматическом режиме стартует из всепогодного пускового контейнера, выполняет задание, возвращается и производит самостоятельную посадку. Кроме того, управлять беспилотным летательным аппаратом можно и в ручном режиме посредством все того же WEB-интерфейса, при необходимости сосредоточив внимание на конкретном квадрате или направлении патрулирования.

– Во время полета дрон передает видеоинформацию в обычном и тепловом диапазонах. Информация в режимах онлайн или офлайн просматривается наземной службой контроля. Кроме того, система обладает элементами «машинного зрения», что позволяет удерживать в поле внимания необходимый объект и следовать за ним без перехода на ручное управление, – пояснил Павел Яковлев.

Дрон «Сокол» хранится, заряжается, получает полетные задания, стартует и возвращается в автоматический пусковой контейнер, который снабжен системой обогрева, кондиционирования и бесперебойного электропитания, что позволяет ему функционировать практически в любых климатических условиях: рабочий температурный диапазон комплекса – от -50° до +50°. Выполнение полетных заданий возможно при температурах от -20° до +45°. Беспилотник перезаряжает батареи в течение 60 минут, после чего он вновь готов к вылету. Радиус работы дрона – 12000 метров, максимальное время нахождения в воздухе – 45 минут, высота полета – до 3000 метров, площадь охватываемой территории – 53 000 гектар.

20 июля команда «ИТ «Сокол» в составе делегации от Самарской области отправится на крупнейший международный авиационно-космический салон «МАКС», где планирует провести презентации для международной аудитории, ряд переговоров по поставке своих автоматизированных комплексов и произведет показательные дистанционные запуски: оператор будет находиться в Жуковском, а летательный аппарат – в Тольятти.

Фото: пресс-служба парка