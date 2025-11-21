Я нашел ошибку
В Самарской области может появиться новый аквапарк
82% самарских компаний уже внедряют цифровые решения в свои бизнес-процессы
В Самаре пункт приема металлолома мешает автобусам, горожане недовольны
54% женщин считают, что разные биоритмы — повод для расставания
Бастрыкин заинтересовался историей с многодетной матерью в Самаре, которой угрожали мужчины
В аэропорту Самары возобновили прием и выпуск самолетов
55% самарцев считают допустимым искать новую работу, не предупреждая работодателя
В Клиниках СамГМУ впервые в регионе применили новую технологию для сокращения сроков лечения пациентки с укорочением ноги
Бастрыкин заинтересовался историей с многодетной матерью в Самаре, которой угрожали мужчины

21 ноября 2025 10:43
80
Бастрыкин заинтересовался историей с многодетной матерью в Самаре, которой угрожали мужчины

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заинтересовался громкой историей с многодетной матерью в Самаре, сообщили в региональном управлении СКР.

Женщина рассказала в соцсетях, что не раз становилась жертвой хулиганских действий, ей угрожали, перекрывали и царапали машину. По словам пострадавшей, конфликт возник из-за припаркованного автомобиля на подземной стоянке. После очередного инцидента она обратилась в полицию, но разбирательства не последовало.

Ситуация вызвала общественный резонанс. В интернете появилось видео, на котором группа мужчин угрожает многодетной матери. Самарские следователи начали проверку по статье «хулиганство».

Глава СК России поручил исполняющему обязанности руководителя регионального управления Михаилу Ламонову доложить о ходе и первых результатах разбирательства, пишет Самарская Газета.

