Автоэксперт рассказал о способах предотвращения обледенения автомобиля

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Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин 5 января рассказал о способах, которые помогут избежать примерзания дверей и образования наледи на стеклах автомобиля зимой, пишут "Известия".

В интервью радио Sputnik он объяснил, что в целях предотвращения образования наледи на окнах автомобиля можно нанести «антидождь» — специальное химическое водоотталкивающее средство. Оно создаст защитную пленку, благодаря которой на стекле будет оседать меньше жидкости, лед не намерзнет, и машину будет легче очистить.

Также Шапарин рассказал, что дворники можно защитить от наледи, подняв их после прибытия в пункт назначения. В таком случае вода с них будет стекать, и они не покроются льдом. Однако он посоветовал покупать новые дворники раз в сезон при активной эксплуатации.

Кроме того, остудив автомобиль после поездки, можно избежать образования наледи снаружи машины, добавил эксперт.

В качестве решения проблемы примерзающих дверей и обледеневших замков Шапарин предложил использовать силиконовую смазку и WD-40.

«Нужно силиконовой смазкой смазывать резиновые поверхности дверей и иметь запас WD-40, чтобы защитить замки от замерзания», — посоветовал эксперт.

Фото: ru.freepik.com