Командная работа специалистов позволила своевременно помочь молодому мужчине с острым коронарным синдромом и остановкой сердца.
Инфаркт на рыбалке: врачи трёх медучреждений региона боролись за жизнь молодого мужчины
Показатели завершающейся уборочной кампании позволяют с уверенностью говорить о стабильности обеспечения региона хлебом.
Самарская губерния полностью обеспечила внутренние потребности в зерне
В ближайшие три года запланировано завершить расчистку оставшихся 33,75 га акватории водного объекта.
В текущем году на реке Сызранка убрали 100 тысяч кубометров донного грунта
В том числе: порядка 200 кг семян сосны, свыше 6 тысяч кг семян дуба, 410 кг – березы, 360 кг ясеня и 0,3 кг смородины. 
В этом году самарские лесоводы заготовят более 7 тонн семян
Каждый день пожарные-спасатели, рискуя своей жизнью, борются с огнем, спасая людей и их имущество.
Сегодня пожарной охране Самарской области исполняется 184 года
В ходе предстоящей встречи поэт поделится опытом раскрытия личностного потенциала, прочтёт вдохновляющие стихи.
СОУНБ приглашает на «Разговор о главном. В стихах» с поэтессой Светланой Хисамутдиновой
В ходе лекции студенты получили возможность задать свой вопрос руководителю энергокомпании.
Директор Самарского филиала «Т Плюс» встретился со студентами теплоэнергетического факультета СамГТУ
В ноябре сильнейшие лекторы отправятся на трехдневный финал в Москву.
13 просветителей губернии поборются за выход в финал Всероссийского конкурса Знание.Лектор
АСИ запускает отбор проектов по теме «Обеспечение кадрами приоритетных отраслей экономики»

16 октября 2025 15:29
155
АСИ готово поддержать инициативы, направленные на достижение показателей и результатов национальных целей развития России.

Агентство стратегических инициатив открыло прием заявок на поддержку проектов, направленных на обеспечение кадрами приоритетных отраслей экономики.

Заявку на отбор можно подать до 31 октября по трем направлениям:
- Развитие форм профессионального образования для развития и подготовки инженерных кадров;
- Эффективные инструменты и практики карьерного развития молодежи;
- Сопровождение иностранных студентов в России.

АСИ готово поддержать инициативы, направленные на достижение показателей и результатов национальных целей развития России. Также Агентство заинтересовано в поиске решений, способствующих повышению интереса молодежи к научно-технической сфере и популяризации отечественной инженерной школы.

«Молодежь — это двигатель нашей экономики, поэтому уже сегодня необходимо создавать благоприятные условия для ее быстрой и эффективной самореализации. Такие меры способствуют формированию качественного кадрового резерва, что в свою очередь обеспечивает стабильное и устойчивое развитие страны», — прокомментировал директор направления «Молодые профессионалы» АСИ Александр Вайно.

Прошедшие отбор проекты получат адресную поддержку АСИ. Агентство окажет содействие в продвижении на российском и региональных рынках, а также в поиске партнеров. Лидеры решений смогут принять участие в акселерационных программах, получить информационную поддержку и доступ к мероприятиям АСИ и партнеров.

Подробная информация о критериях отбора и мерах поддержки размещена на сайте Агентства стратегических инициатив в разделе «Поддержка проектов».  18+

 

Фото: Минтруд Самарской области

В центре внимания
В Самаре ограничили проезд по улице Революционной в районе пересечения с Московским шоссе
16 октября 2025  12:39
В Самаре ограничили проезд по улице Революционной в районе пересечения с Московским шоссе
196
В Самаре тепло поступило в 98% жилфонда
16 октября 2025  10:43
В Самаре тепло поступило в 98% жилфонда
225
В полуфиналы конкурса «Это у нас семейное» приглашены 30 семейных команд из Самарской области
15 октября 2025  13:26
В полуфиналы конкурса «Это у нас семейное» приглашены 30 семейных команд из Самарской области
469
Губернатором Самарской области утверждена новая структура регионального Правительства
14 октября 2025  13:43
Губернатором Самарской области утверждена новая структура регионального Правительства
645
Были подведены итоги выезда в Приволжский район, рассмотрены вопросы проведения прививочной кампании против гриппа, капитального ремонта объектов здравоохранения, противодействия несанкционированной торговой деятельности на территории Самарской области.
13 октября 2025  18:20
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в областном правительстве
690
