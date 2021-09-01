Аргентинский художник рисует гигантский портрет мальчика-космонавта в историческом центре Самары

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Гигантский портрет мальчика-космонавта появится на фасаде 14-этажного дома на улице Галактионовская, 2. Аргентинский художник Андрес Иглесиас, известный под псевдонимом Cobre, начал работать над 50-метровым муралом сегодня.

Рисунок будет выполнен в серых тонах. Сначала Cobre будет работать в технике блокинга. Он закрасит крупные области основы рисунка валиком. Для этого ему потребуется три оттенка серого цвета и около 60 литров краски. На основу рисунка он потратит три дня. А все детали мурала, которые художник будет прописывать баллончиком, будут готовы через полторы недели. В масштабной работе аргентинцу помогают самарские волонтеры.

Выбор темы мурала объясняется тем, что Самара - космическая столица России. А в 2021 году отмечается 60-летие первого полета человека в космос.

Фото: администрация Самары