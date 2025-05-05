Андрей Орлов встретился с Львом Онуфриевым — Ветераном Великой Отечественной войны, врачом - патологоанатомом

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В преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне министр здравоохранения Самарской области Андрей Орлов встретился с Львом Семеновичем Онуфриевым — Ветераном Великой Отечественной войны, врачом - патологоанатомом, который проработал более 35 лет в Самарском областном клиническом онкологическом диспансере.

Совместно с председателем областной ассоциации ветеранов медицинских работников Валентиной Бровченко и председателем Самарской областной организации Профсоюза работников здравоохранения РФ Татьяной Сивохиной поздравили ветерана с наступающим праздником Победы.

На сегодняшний день Льву Семеновичу 101 год. Он рассказал о своей жизни в годы войны, о службе в военно-морском флоте и продолжительной работе в областном онкодиспансере.

Лев Семенович родился в 1923 году в городе Новоржев Псковской области. Окончив школу, поступил в медицинский институт. Через год был призван в вооруженные силы и направлен в военное училище в Омск. До конца Великой Отечественной войныВ воевал на 3-м Белорусском фронте, был командиром пулеметной роты, а после помощником начальника штаба полка.

Возвращаться за парту после войны было трудно, но в 1950 году Лев Семенович окончил военно-морскую медицинскую академию, а в 1957 – факультет усовершенствования врачей по циклу «Патологоанатомия». После этого служил в группе советских войск в Германии и военно-морском флоте, занимался судебной медициной. В 1956 году получил назначение в Куйбышевский госпиталь Приволжского военного округа, где выполнял обязанности главного патологоанатома округа.

"В этом году с Днем Победы поздравляют не только ветеранов, но и ребят, которые сейчас защищают нашу Родину. Держусь бодро, хочу дожить до Победы и в этой войне. Я уверен, она будет за нами, как и в прошлом, вместе мы преодолеем все трудности и добьёмся желаемого мира и спокойствия", - отмечает Лев Семенович.

35 лет Лев Семенович проработал врачом-патологоанатомом в Самарском областном клиническом онкологическом диспансере, где был наставником и консультантом для коллег из разных медучреждений и вузов.

Ветеран ВОВ награжден орденами Красной Звезды и Отечественной войны II степени, медалью «За боевые заслуги». В настоящее время ему исполнился 101 год. Вопреки своему возрасту, он поражает окружающих своей энергией и бодростью духа.

"Лев Семенович, для нас большая честь поздравить вас с наступающим праздником Великой Победы. Благодарим Вас за ваш вклад в общую Победу, за ваш героизм и самоотверженность, за вашу бесценную работу. Желаем крепкого здоровья, спасибо!", - отметил Андрей Орлов.

Напомним, 2025 год объявлен Президентом России Владимиром Путиным Годом защитника Отечества. Также это год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Глава государства подчеркнул, что Ветераны ВОВ – главные участники праздника 80-летия Победы.

Фото: минздрав СО