Аллею каштанов посадили возле стадиона «Солидарность Арена»

76

17 апреля, в субботу Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров вместе с футболистами и ветеранами клуба «Крылья Советов», а также юными воспитанниками из «Академии КС» посадил аллею каштанов возле стадиона «Солидарность Арена».

Дмитрий Азаров расспросил юных футболистов об успехах и планах на будущее.

Данила Панферов в Академии футбола «Крылья Советов» занимается более 6 лет. Уже сегодня тренеры его называют «будущим Анюковым». Данила рассказал, что в Академии очень хорошие условия, поля для тренировок, очень сильные тренеры, которые помогают футболистам расти и развиваться.

«У каждого из нас есть мечта скорее попасть в главную команду и сыграть на таком современном стадионе, как «Солидарность Арена», — поделился Данила. – Вокруг стадиона прекрасная территория, не раз здесь бывал, здесь много зелени, деревья, парк, много людей всегда гуляет». Футболист отметил, что очень важно приводить в порядок свой город, чтобы было приятно гулять и жителям, и гостям города, туристам.

«Впервые участвую в подобной акции и сажаю деревья тоже впервые, очень надеюсь, что они вырастут», — рассказала Мария Степашева, воспитанница Академии «Крылья Советов». Мария увлекается футболом с детства. В команде играет на позиции опорного полузащитника и мечтает попасть в основную женскую команду «Крылья Советов».

К высадке деревьев подключились и жители близлежащих районов. Так, жительница дома по улице Силина, 13 посетовала на необустроенную дворовую территорию.

«У нас прекрасный большой двор, но детям гулять негде. Очень хотим благоустроенную территорию, а то сейчас даже лавочек нет», — сообщила Губернатору жительница Нина. Дмитрий Азаров пообещал обсудить вопрос о благоустройстве двора с главой города Еленой Лапушкиной. Также Губернатор напомнил, что с 26 апреля по всей стране стартует онлайн-голосование на единой федеральной платформе za.gorodsreda.ru за объекты благоустройства.

«В этом году мы благоустраиваем 300 дворов. Но важна и активность людей. Нужно организоваться, собрать подписи. Скоро начнется отбор территорий для благоустройства на 2022 год, будет голосование, я вас приглашаю принять в нем активное участие», — подчеркнул Глава региона.