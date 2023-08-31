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Сменить планы заставил долг перед ребенком в 216 тысяч рублей.
Алиментщик из Самары хотел уехать за границу, а отправился на обязательные работы
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Алиментщик из Самары хотел уехать за границу, а отправился на обязательные работы

31 августа 2023 10:06
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Сменить планы заставил долг перед ребенком в 216 тысяч рублей.

Алиментщик из Самары пришел к судебным приставам за снятием ограничения в праве выезда, но вместо заграничной поездки отправился на обязательные работы.  Сменить планы заставил долг перед ребенком в 216 тысяч рублей.

В отделении судебных приставов Чапаевска в отношении местного жителя возбуждено исполнительное производство о взыскании алиментных платежей в пользу несовершеннолетнего сына. Судебный пристав-исполнитель предупредил мужчину о необходимости погашения долга и мерах принудительного взыскания, которые могут быть применены к нему.

Должник проигнорировал требования судебного пристава-исполнителя и к погашению задолженности так и не приступил. В отношении него было вынесено постановление об ограничении в праве выезда за пределы России.

Собираясь покинуть страну, должник по алиментам пришел на прием к судебному приставу-исполнителю. Мужчина хотел, чтобы сотрудник Службы снял ограничения в праве выезда и должник смог спокойно покинуть страну. Однако, судебный пристав-исполнитель пояснил гражданину, что такое возможно только в случае полного погашения задолженности по алиментам, которая на данный момент составляет 216 тысяч рублей. Должник-алиментщик от погашения отказался. В результате в отношении него составили протокол по статье «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей».

Суд, рассмотрев дело об административном правонарушении, назначил мужчине наказание в виде 20 часов обязательных работ. И теперь должника ждет не отдых на заграничном курорте, а общественно-полезные работы, которые позволят мужчине переосмыслить свое отношение к родительскому долгу, сообщает пресс-служба ГУФССП России по Самарской области.

 

Фото:   пресс-служба ГУФССП России по Самарской области

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