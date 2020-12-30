Александр Хинштейн: «Очень не много нужно для того, чтобы ребенок почувствовал себя счастливым»

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В среду, 30 декабря, депутат Государственной Думы РФ, заместитель Секретаря Генерального Совета партии «Единая Россия» Александр Хинштейн вручил подарок 9-летней Алисе Шмойловой из Нефтегорска Самарской области — фигурные коньки и защитные наколенники. По счастливому стечению обстоятельств в рамках партийной акции «Елка желаний» депутату досталась «анонимная открытка» с новогодним пожеланием от ребенка из своего избирательного округа.

Сегодня мечта «особенной» Алисы Шмойловой (ребенку поставлен диагноз «аутизм») сбылась. Она получила подарок, который «заказала» Деду Морозу и отправила в конверте на «Елку желаний». Как рассказала мама девочки Светлана, ее маленькая дочка мечтает чаще кататься на коньках, а для этого нужна собственная экипировка.

Долгожданный подарок доставил депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн. В доме Шмойловых парламентария и главу Нефтегорского района Александра Баландина, который также принес сладкий подарок, встретили очень тепло. Гостей не только поблагодарили, но и вручили ответные подарки: картины, написанные Алисой и ее мамой.

Напомним, что организатором благотворительной акции «Елка желаний» выступила Всероссийская политическая партия «Единая Россия». Акция впервые прошла в 2018 г. Тогда было исполнено почти восемь тысяч детских желаний по всей стране. В этом году — уже больше десяти тысяч. Свои мечты на «Елке желаний» оставляют тяжелобольные дети, дети-инвалиды и ребята из малоимущих семей. Исполнить их можно до конца февраля 2021 года.

Кроме того, в этом году праздник для тех, кому нужна поддержка, организуют и волонтеры «Единой России» — по всей стране они украшают елки в ковид-госпиталях, привозят подарки семьям медиков и ветеранам, устраивают праздники в интернатах для детей. В новогодние каникулы в обычном режиме продолжат работу волонтерские центры партии — добровольцы будут обеспечивать медиков горячими обедами, развозить их по вызовам к пациентам, помогать в приемных покоях больниц, доставлять продукты и лекарства больным на дому.

«Акция «Елка желаний» стала традиционной для нашей страны. Накануне Нового года дети со всей России пишут свои самые заветные желания. Затем их исполняют различные руководители, политики, министры, губернаторы, мэры, депутаты самых разных уровней. Знаете, очень приятно выполнять пожелания ребят, потому что чувствуешь себя немного Дедом Морозом. Очень не много нужно для того, чтобы ребенок почувствовал себя счастливым. С большим удовольствием сегодня выполнил желание маленькой девятилетней девочки Алисы, из города Нефтегорска. К тому же, счастливо совпало, что я с «Елки желаний» сорвал желание, которое относится именно к моего избирательному округу — к городу Нефтегорск. Алиса попросила фигурные коньки и наколенники, и теперь они у нее есть. Я надеюсь, что она будет кататься с удовольствием уже в эту зиму, потому что, Слава богу, лед уже стоит, и на каток можно выходить», — прокомментировал СМИ Александр Хинштейн, передает hinshtein.ru.

Фото: hinshtein.ru