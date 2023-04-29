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Актер и ведущий "Фазенды" Сергей Колесников умер в возрасте 68 лет

29 апреля 2023 14:21
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Известность получил после ролей в сериалах "Петербургские тайны" и "Дальнобойщики".

Актер и телеведущий, заслуженный артист России Сергей Колесников умер на 69-м году жизни, сообщила РИА Новости его жена, актриса Мария Великанова.

По ее словам, актер скончался сегодня утром из-за инсульта или инфаркта.

Сергей Колесников родился 4 января 1955 года в Москве. Играл в МХАТ имени Горького и МХТ имени Чехова. Известность получил после ролей в сериалах "Петербургские тайны" и "Дальнобойщики". Снимался также в фильмах "Крепкий орешек — 5", "Черное море", "Замерзшие души" и в британском сериале "МакМафия". На телевидении вел передачу "Фазенда".

 

Фото:  ru.freepik.com

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